Cambiaso y el precoz debut de su hijo en el polo elite: "Cumplí mi sueño de jugar juntos"

Y el día tan esperado llegó. Se adelantó a lo que habían programado como plan original, ese que preveía para la Triple Corona de 2021 como fecha del debut de “Poroto” Cambiaso (14) en el cuarteto titular de La Dolfina. Todo estaba acordado para que así sucediera, pero las circunstancias que rodearon –y rodean– a este año tan especial indujeron a un “recalculando”. Y ese abrupto cambio de ruta hizo que los tiempo se acortaran y el momento tan ansiado llegara con antelación.



Dicen que Adolfito Cambiaso (45) mucho tuvo que hablar con María Vázquez (45) para explicarle y convencerla que las garantias estaban dadas para que “Poroto” comience jugando la Triple Corona de 2020. Sin público, sin prensa, sin curiosos, sólo con la presencia mínima e indispensable de personas que requiere un partido de polo profesional, así fue el debut de Adolfo Cambiaso VII en el polo de elite. Junto a su padre, por supuesto, con la camiseta número 2 de La Dolfina Saudi Polo Team, ni bien comenzó el partido por la primera fecha del 80° Abierto de Tortugas hizo historia como el debutante más precoz, con 14 años, de un partido de Triple Corona.





Como quedó dicho, lo impensado y las rarezas están a la orden del día en esta acotada –en cuanto a fechas– temporada argentina de alto handicap. Conscientes de que ya es un hecho para festejar la sola realización de los torneos, los polistas saben que todo puede pasar. Y La Dolfina amaneció el día del partido con otra baja imprevista como la de Pablo Mac Donough (38), situación que propició la inclusión del brasileño Rodrigo Ribeiro de Andrade (41) en el equipo titular. Pero los duendes siguieron haciendo de las suyas, y promediando el partido una nueva alarma sonó en el palenque de los de Cañuelas: el uruguayo David Stirling (39), otro de los “cuatro fantásticos”, se retiró lesionado y en su lugar ingresó el debutante Tomás Fernández Llorente (26).





Entonces “Adolfito” se dio cuenta de que el equipo necesitaba un esfuerzo extra de su parte, y entre su aplomo y la positiva tarea del número cuatro paulista el partido se direccionó hacia un resultado más apostable. ¿Cómo se desempeñó “Poroto”? Al principio le pesó la responsabilidad, pero después se fue asentando y aportó tres de los trece goles de Dolfina. O mejor que lo defina su padre: “Jugó, se sacó los nervios un poco de encima, creo que cumplió. Pero sabe que puede jugar mucho mejor”, explicó frente a las cámaras de ESPN, el canal que transmitió con considerable número de espectadores virtuales el partido vía streaming.





Con tantos lesionados a la vista, el multicampeón afrontrá la semifinal y la posible final con una formación emparchada y un handicap total de 31 goles. Otra extrañeza de una temporada muy proclive a las sorpresas, en la que Ellerstina asoma muy fortificado con lo bien que se acopló Hilario Ulloa (34) a la estructura de los hermanos Pieres. Cambiaso sabe que levantar las tres copas será todo un desafío, y evalúa con cautela la posible recuperación de Juan Martín Nero (39) con vistas al Abierto Argentino.





“Nuestro deseo es jugar los cuatro en Palermo, mientras tanto estoy agradecido que me dejen jugar con ‘Poroto’ más allá del resultado”, dijo con su habitual dosis de realismo. La ausencia de público y de flashes le bajó los decibeles a la presencia en cancha de Jerónimo del Carril (23), el espigado back de La Ensenada-La Aguada. Es que en el mismo momento en que se jugaba el partido salía a la luz el romance del polista con la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez (29), cuya figura no hubiese pasado desapercibida en Pilar bajo condiciones normales. La ex de Juan Martín del Potro (32) subió posteos a las redes, compartidos por “Jero”, en los que induce a descubrir su nueva conquista.



El contenido variado que ofreció la vuelta al polo con los protocolos antipandemia abarcó también episodios emotivos, como el que protagonizó Facundo Sola (30). El cordobés, que perdió a su padre el año pasado en plena disputa de Palermo, se regaló una actuación sobresaliente en el estreno de su nuevo equipo, RS Murus Sanctus, que si se quiere dio la sorpresa derrotanto a La Natividad de los hermanos Castagnola. Facundó comenzó intratable frente a los mimbres, hizo seis de los trece goles y demostró ser de los mejores en su puesto. Y tal como prometió, jugó en honor al recordado Rubén, recibiendo el afectuoso y cálido saludo de sus tres compañeros ni bien sonó la campana del séptimo chukker.