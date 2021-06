Carlos Tevez en Miami: playa y relax en familia

Junio fue un mes complejo para Carlos Tevez (37). Y es que el jugador no solo anunció su salida del club de sus amores, Boca Jr., sino que “El Apache”, también viene de afrontar el fallecimiento de su padre, Don Segundo. “No tengo más nada para dar. Doy un paso al costado porque no estoy mentalmente para seguir, no sé qué voy a hacer de mi vida, ahora quiero descansar y estar con mi familia”, explicó el futbolista en una conferencia de prensa que tuvo repercusión mundial.

Acorde a su decisión de cumplir al ciento por ciento con su rol de padre, hijo y hermano, Carlos optó por juntar a los suyos y viajar a Miami para disfrutar de unos días de sol y playa juntos a su mujer Vanesa (36), sus tres hijos, Florencia (16), Katia (13) y Lito Jr (7) y a otros integrantes del clan. Así, en plan de afectos y relax absoluto, se lo vio en South Beach, donde además de entrar en contacto con la arena, el delantero mostró su espalda completamente tatuada, ataviado con un short de baño azul y amarillo, tal cual mostró el sitio de espectáculos “Guacamouly.com”.

Pero además de despejar la mente, recuperar el tiempo con sus amores y celebrar el Día del Padre en Miami, el viaje de “El Apache” al popular destino de EE.UU. también estuvo rodeado de rumores en torno al futuro del jugador. Y es que mientras muchos se preguntaban si esta escapada de Tevez habría tenido un segundo motivo, el sitio de noticias “Explica.co”, develó que el “Inter de Miami”, club de la MLS del que David Beckham es dueño y presidente, estaría muy interesado en contratar a Carlitos, aunque dicha entidad no sería la única. También se encontrarían “Atlanta United”, cuyo “team” es dirigido por su amigo Gabriel Heinze, y “Minnesota United”, donde se desempeña su otro amigo y excompañero en Boca, Ramón Wanchope Ábila.

El delantero, además, había dicho que no continuará en el club xeneize como futbolista, aunque dejó la puerta abierta para seguir más adelante su carrera profesional. “Si me preguntás ahora, te digo que estoy retirado. Pero en tres meses, no sé…”, dijo al respecto el jugador, que tras su adiós a las canchas y las versiones actuales reapareció públicamente en el Twitch de su hija, donde contó cómo vive hoy su rutina.

“Nada de fútbol, sólo juego al golf en la consola”, reconoció “El Apache” ante la insistencia de uno de los seguidores. La irrupción del excapitán xeneize en el stream de su hija Florencia fue breve, pero antes de irse hasta se permitió una broma. “Les mando un saludo a todos, cuídense. Voy a seguir tomando mates, tranquilo. No me digan suegro ni nada, que voy y los busco a todos, ja”, concluyó Carlitos.