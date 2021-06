Diego Ramos furioso con Jorge Rial: "No tuvo consideración"

El sorpresivo levantamiento del programa TV Nostra, por parte de Jorge Rial, generó una catarata de repercusiones no sólo de personas del ambiente periodístico y público en general sino por parte de los integrantes del programa.

Tras el fuerte descargo que hizo Marina Calabró en su espacio de radio Mitre en el programa de Jorge Lanata en el que se manifestó dolida y enojada con Rial, ahora se supo también que Diego Ramos tuvo un fuerte cruce con el conductor del ciclo una vez que el programa salió del aire.

El viernes, minutos antes del horario de finalización del programa, Rial se tomó unos instantes para anunciar el levantamiento del programa y contó que a su equipo les había dado la noticia sólo un par de horas antes. Ángela Lerena, Diego Ramos y Marina Calabró, así se enteraban de la finalización del ambicioso proyecto de Jorge que duró poco más de un mes.

Si bien mientras Jorge daba las explicaciones del caso, su panel se mantuvo en silencio y con un gesto serio y sólo Marina dijo que los había informado exactamente a las 18:30 hs, lo cierto es que la procesión, fue por dentro.

La reacción de Diego Ramos, tras la renuncia de Jorge Rial a TV Nostra.

La periodista Fernanda Iglesias dio algunos detalles de lo ocurrido ese día: "Rial mandó 2 WhatsApp y a partir de ahí cada uno se fue retirando del grupo sin decir nada y contó que quien se manifestó muy enojado fue Diego Ramos quien le aseguró estar arrepentido de no haberse retirado inmediatamente del grupo ya que tuvo que leer todos los mensajes que Rial mandó".

Además, Diego Ramos, había renunciado a Cortá por Lozano para formar parte de este nuevo proyecto y ahora se quedó sin trabajo en la TV.

Sin duda, más allá de la decisión del levantamiento del programa que nunca encontró su rumbo, lo que peor les cayó a los panelistas es el modo en el que Rial se comportó con ellos, no habiendo confiado y contándoselo sólo 2 horas antes de salir al aire por temor a que se filtre la información, demostrando además que sólo le importó su lugar y no el de su panel que hizo el aguante desde el primer día, a pesar de ver cómo se les hundía el barco y como si esto fuera poco, el conductor del les dejó en claro que no confió en ellos.

La palabra de Marina Calabró tras el abrupto final de TV Nostra: "Estoy dolida y enojada"

El programa TV Nostra, que por poco más de un mes estuvo al aire en la pantalla de América con la conducción de Jorge Rial, tuvo más repercusión después de que lo sacaran que mientras estuvo en el prime time del canal.

Marina Calabro, tal vez la panelista estrella del ciclo, se refirió sin filtro al sorpresivo levantamiento y habló en duros términos hacia su conductor:

LP