Jorge Rial reaparece en las redes: "No es momento para hablar, sino para reflexionar"

Son días muy movilizantes para Jorge Rial, quien el viernes decidió dar por finalizado su programa TV Nostra, tras el bajo rating que venía realizando y las críticas que recibía a diario en las redes.

"Me dieron una Ferrari y la choqué", dijo el viernes en vivo para sorpresa de los televidentes y sus compañeros, que se enteraron de la decisión esa misma tarde.

Después de un fin de semana tumultuoso, en el que el periodista se refugió en su familia, reapareció en Instagram con un sentido mensaje que le envió el actor Alberto Fernández de Rosa.

"Es estimulante en una época gris, de sombras escatológicas, que alguien intente ir contra la corriente dominante. Hoy se trabaja sobre la copia, no sobre la originalidad, es quizá la característica más clara de los medios televisivos desde hace unos años. No soy de tu palo, pero sesenta años de pantallas me autorizan a meterme en tu suceso. Por otro lado, en relación a la producción existente dentro género, en el cual estaba tu programa lo tuyo estaba, para mí, en el mejor lugar, y por eso a veces me quedaba viéndolo. Llamo original a tu actitud crítica, insólita entre nosotros, fíjate que vivimos en un país en el que pretendidamente, nadie se equivoca: políticos, profesionales, periodistas, sindicalistas, corporaciones patronales, gobierno y oposición nunca se miran al espejo con el ojo sincero", arranca el mensaje.

"TV Nostra ha sido un buen intento, nosotros hacemos TV con muchas limitaciones, simplemente que no se adviertan es ya una hazaña; no quiero aquí analizar el contenido, pero había creatividad, claridad de objetivo, producción acorde. Lo nuestro es impiadoso, los generadores de gatillos para el consumo quieren el camino corto y seguro, el público ha sido domesticado para ver a cada cuál en su casillero, lo diverso está prohibido. Y aquí tu gran mérito: innovar, constatar la efectividad o inconveniencia (a veces sencillamente estas son temporales, a destiempo) y no hacerse el boludo, ¡eso es un aporte para todos nosotros!", continúa el actor.

Mientras Rial dice que "no es momento para hablar, sino para reflexionar. Mirar el futuro con la experiencia del pasado", Fernández de Rosa aplaude la actitud del periodista de reconocer el error y dar un paso al costado: "Nuestro gran problema nacional es ético y decir —Me equivoqué— es un ejemplo que deberían tomar los que circulan por la cultura, las figuras públicas del deporte, el arte, de la comunicación, pero, mucho más, las de la política. Muchas veces, políticos buenos, mantienen conductas de la cultura hegemónica porque es muy fácil caer en ella y más, creyéndose por sobre el resto".

El emotivo mensaje de More Rial a Jorge Rial el día de su cumple

Después de esta rotunda decisión de su padre, More Rial manifestó su apoyo al periodista con un emotivo mensaje en sus redes. "Te amamos tatita, siempre con vos", expresó junto a una imagen en la que aparece el periodista durmiendo con su hijo Francesco.

Tras la determinación de Jorge Rial en el canal buscaron alternativas para llenar la franja que dejó vacante el periodista.

Según informó el periodista Pablo Montagna, en lugar de TV Nostra la emisora decidió poner especiales. "Al terminar #TVNostra desde el lunes: En ese horario saldrá unos especiales de #Intrusos con Lussich y Pallares", anunció Pablo.