Por primera vez, Diego Ramos mostró a su novio

Hace algunos meses y por primera vez, Diego Ramos habló de su pareja en PH en donde Luisa Albinoni fue quien lo incitó a hablar de su amor. El actor, que es muy reservado con su intimidad, explicó que no siente ninguna necesidad de hablar de su vida privada, pero que no esconde nada y es muy feliz. Finalmente, llegó el día y se animó a mostrarse con Mauro Cernadas, su novio de hace dos años.

"Yo no tengo problema alguno con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso. No tengo necesidad de sentirme contra la pared. Es verdad que no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas. Pero es verdad que estoy muy orgulloso con lo que yo soy, con quien soy, y con lo que siento. Yo no elegí lo que soy, soy así orgullosamente. Hay mucha gente que se levanta todos los días sufriendo lo que es, deseando ser otra cosa", había expresado entonces el también conductor.

Y concluyó: "Siempre voy a apostar por el amor, y siempre voy a apostar por lo que soy, con todos mis errores, pero yo soy esto". Y, dirigiéndose a Luisa quien había interrogado sobre el afortunado : "Se llama Mauro".

A casi tres meses de su confesión en PH, este miércoles el actor compartió en sus historias de Instagram una foto junto a Cernadas, quien se destaca como abogado. La imagen no es actual ya que Diego no tiene el mismo look por estos días y además su perro Porthos era un cachorro. Se trata de una imagen del verano 2020 en Villa Carlos Paz, donde hacia temporada, además la fotógrafa fue nada más y nada menos que Paula Chaves.