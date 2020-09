Sofía Zámolo fue sorprendida con un fabuloso Baby Shower

A poco de dar a luz a su primera hija, Sofía Zámolo recibió una enorme sorpresa: Sus amigas más íntimas le organizaron un Baby Shower. La modelo y esposa de José Félix Uriburu, disfrutó y agradeció el hermoso gesto. Sin embargo, sus seguidores, en las redes,la criticaron por haber roto el aislamiento social en plena pandemia y a poco del nacimiento.

"Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este Baby Shower increíble! Amigas con las que crecí y me crié (algunas desde que nací) son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todooooo (hormonas más sensibilidad más amor puro).hicimos zoom y recibí mucho AMOR para mí y para mi bebita. Gracias a todas por estar siempre en mi vida!!! y finalizó: LAS AMO."

Sofía editó la publicación y eliminó las imágenes con sus amigas, además deshabilitó los comentarios dadas las innumerables críticas que recibió en ese espacio.

Ahora se la ve hermosa, pero siempre sola y con la mesa con los dulces, detrás de ella.