Desde que blanquearon su amor, la China Suárez y Mauro Icardi sabían que su convivencia iba a estar atravesada por tener que cumplir sus responsabilidades laborales. El jugador se encuentra en la Argentina por su recuperación tras la lesión de rodilla, pero debe volver a Turquía. Por lo tanto, la pareja debía encontrar la solución ante un posible amor a distancia. Y ese momento llegó: en julio el futbolista tiene que retomar los entrenamientos en el Galatasaray S.K. La actriz se mudaría con él, y quiere llevar a sus tres hijos.

Si bien por el momento, Benjamín Vicuña no habría llegado a un acuerdo por la China Suárez sobre cómo se manejaría con respecto a Amancio y Magnolia, sus hijos en común, según Ángel de Brito, Nicolás Cabré habría sido determinante en las condiciones que le habría puesto a la madre de su hija, Rufina, para que la niña de 11 años se mude a Turquía.

La condición de Nicolás Cabré a la China Suárez

La China Suárez ya tendría fecha de viaje hacia Turquía, debido a que el próximo 5 de julio Mauro Icardi deja la Argentina y se irían juntos. Si bien en un principio se indicó que la actriz había llegado a un acuerdo con Benjamín Vicuña para que sus hijos, Amancio y Magnolia, se instalen con ella en Turquía, esta versión no sería cierta. "Último momento: los hijos de Benjamín no viajan", lanzó Ángel de Brito en Instagram, sin revelar detalles al respecto. Pero quien si llegó a una determinación con condiciones claras fue Nicolás Cabré al autorizar que viaje Rufina, la hija mayor de la ex Casi Ángeles.

Tanto Ángeles Balbiani como Ángel de Brito difundieron que Nicolás Cabré fue determinante al llegar a un acuerdo con la China Suárez, para que su hija en común se instale en Turquía. "Va a terminar el año lectivo en la Argentina y después, autorizada por Cabré, se va a ir a vivir a Turquía con la China con la condición de que una vez por mes se vea, porque viaje él o ella", contó la periodista, versión que coincidió con la del conductor de LAM (América).

De esta forma, la mudanza de la niña de 11 años se efectuaría a finales del 2025 y a partir del momento que Suárez se instale en Turquía quedaría a cuidado Nicolás, hasta que termine la escuela, presuntamente en el mes de diciembre.

Entonces, la China Suárez y Mauro Icardi, hasta el momento, viajarían a Turquía el próximo sábado solos. Por parte del jugador, aún continúa con el proceso judicial con Wanda Nara para una restitución de sus hijas, Francesca e Isabella, para que vivan fuera de la Argentina.