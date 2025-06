Nicole Neumann no deja de sorprendernos, compartió en sus redes sociales el conjunto con el que se presentó al programa “Los ocho escalones” y las redes explotaron con comentarios y reacciones positivas. El osado look elegido por la modelo en tono caramelo y de corte tradicional dejó a todos sus fans sin palabras.

Nicole Neumann impactó con su último look: traje en tono caramelo y botas animal print

Como es habitual, Nicole Neuman sabe cómo captar la atención de sus seguidores, y una vez más lo logró combinando elegancia, audacia y tendencia. Su estilo personal, que mezcla lo clásico con toques modernos, fue el centro de conversación entre sus fanáticos.

La modelo subió un video a su cuenta de Instagram en el que se la ve caminando a plena luz del día y posando para las cámaras. Allí se puede ver a la esposa de Urcera luciendo un conjunto sastrero color caramelo con terminación aterciopelada. El pantalón se suma a la tendencia de las pasarelas internacionales un wide leg tiro alto y holgado.

El wide leg es el preferido de esta temporada porque, además de estilizar la figura, permite una gran versatilidad, adaptándose tanto a eventos formales como a ocasiones más relajadas. Nicole demostró, una vez más, que sabe cómo adaptar lo último de la moda a su estilo personal, sin perder su sello característico.

A juego con el pantalón, Nicole llevó un blazer a tono a la altura de la cadera con bolsillos delanteros falsos. El pronunciado cuello en v del saco permite que se destaque la camisa elegida: blanca, con frunces, y volados en el cuello y mangas.

El contraste entre la textura aterciopelada del traje y la delicadeza de la camisa suma profundidad al conjunto, realzando su presencia en cámara. Las transparencias sutiles y los detalles románticos de la blusa aportan un aire femenino y sofisticado.

Para cerrar el look la ex de Cubero eligió unas botas stiletto animal print. La elección de los stilettos con estampado salvaje agrega un giro inesperado al outfit, aportando una dosis justa de audacia. Completó el estilismo con un beauty look natural, luminoso y en tonos neutros, ideal para el otoño, y el cabello lacio y suelto.

Nicole Neumann logró equilibrar perfectamente lo glamoroso con lo trendy, y reafirmó por qué sigue siendo un ícono de estilo en la Argentina. Su outfit para “Los ocho escalones” no solo deslumbró por la originalidad, sino que volvió a demostrar su capacidad para marcar tendencia y conquistar las redes con cada paso.

