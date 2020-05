El debut musical de Taína Gravier con CARAS y su fanatismo por Tini Stoessel

Si bien el deporte es un pilar fundamental en casa de Valeria Mazza, sobre todo para los hijos varones que tiene con Alejandro Gravier, el costado artístico de Taína es un hallazgo que pocos conocen. Después de que la joven de apenas doce años compartiera su primer video con CARAS cantando una canción en inglés que se hizo viral, además de protagonizar la tapa de la edición anterior, llegó el gran debut de la pequeña vía Instagram Live. Fue durante la entrevista de su mamá con Héctor Maugeri, Vicedirector de CARAS, que con dulzura y una avanzada técnica vocal para su edad, se animó a cantar frente a miles de seguidores una canción de Tini Stoessel, su gran referente musical y otra en inglés, el idioma que según ella más cómodo le sienta.

“Me gusta mucho cantar, bailar y actuar. Todo lo artístico. Cantar en inglés me gusta más, me siento más cómoda. Canto dos veces por semana por Zoom”, relevó la bella heredera de Mazza que también demuestra habilidades para las artes plásticas con cuadros que ella misma crea y diseña para su habitación. “Pinto con acrílico y acuarela, también con crayones y marcadores. No sé todavía que quiero hacer en el futuro”, reconoció.

Fanática de Tini Stoessel desde sus comienzos en Violetta, la exitosa tira mundial de Disney que la llevó al estrellato, se emociona al recordar cada vez que presenció un show de la artista acompañada de Valeria. “Ya la conocí, porque siempre la vamos a ver. Y me pongo muy nerviosa, entonces tiene que hablar mi mamá. La vengo siguiendo desde que soy muy chiquita, me gusta como canta, sus canciones, es algo que siempre escucho. Soy como fan de sangre”, admitió quien dio sus primeros pasos en la pasarela a los diez años debutando en la pasarela internacional durante la Semana de la Moda de Milán.

Aunque la balanza se inclina definitivamente hacia lo artístico, los genes de la moda la atraviesan. “Con mamá comparto casi todo. Todo el tiempo que ella va a maquillarse siempre estoy a su lado y me hago todo con ella. Siempre fuimos fanáticas de los brillos con mamá pero a mí me gusta más lo clásico, lo canchero”, concluyó la joven que tras cumplir años en cuarentena, definió su festejo como una experiencia “distinta pero muy linda, aunque sea todo digital”.