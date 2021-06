El difícil momento de Guillermo Cóppola: "Me ducho con el tanque de oxígeno"

A principios de este año, Guillermo Coppola fue afectado poor el COVID-19 y si bien en un principio transitó la afección bastante bien, a poco más de 2 meses tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva por una fibrosis pulmonar. Ya habiendo tenido el alta, quien fuera representante de Diego Maradona, sufre las secuelas de la enfermedad y tiene que llevar una mochila de oxígeno para poder respirar.

Guillote dialogó en C5N y relató su traumática experiencia: "sentía que me cansaba, me tenía que bajar el barbijo porque sentía que eso me agitaba", comenzó su desgarrador relato con el optimismo que lo caracteriza y continuó:

"El 13 de marzo me interno por recomendación de los profesionales, me hago una tomografía y los pulmones estaban cristalizados. Me llevan a terapia intensiva donde estuve dos meses después del virus. Estuve 12 dias en terapia, muy grave, no podía caminar un metro sin oxígeno". Mucho mejor que aquel entonces, relató cómo es el proceso de sanación:

"Salí para el 25 de marzo y empecé el trabajo post covid, post internación, con un profesional que se dedica a esto.y me está devolviendo la respiración"

"El oxígeno lo usaba 24 horas y lentamente voy bajando y haciendo un trabajo físico y él profesional hace lo que sabe hacer y me está devolviendo la respiración. Me ducho con el tanque de oxigeno. por ahi me pongo la bigotera y no prendo el tanque o sea que voy mejorando".

Resignado pero optimista por el presente que le toca transitar, Coppola dijo: "Cuando sali dije ´es lo que hay voy a tener que vivir con Chirolita, como llamo a mi equipito, toda la vida. Al principio te golpe, pero hay cosas que hay que superarlas".

Por último agregó que hace bicicleta por más de una hora y que y recibió la primera dosss de la vacuna Sputnik V, se hizo análisis y tine una buena cantidad de anticuerpos.

Bravo Guillote!!!

