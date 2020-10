El desesperante presente de Camila Perissé

Camila Perissé fue un emblema de los años ´80. Sin embargo, los últimos años fueron muy difíciles ya que, tras varias operaciones de cadera, atraviesa importantes problemas de salud que le impiden trabajar y necesita ayuda urgente.

El abogado de Camila, el doctor Juan Manuel Dragani, dialogó en exclusiva con CARAS y manifestó: "Ella tuvo 2 intervenciones quirúrgicas y una tercera más grande. Luego de esa ultima intervención le suministraron un medicamento que es indicado para el tratamiento de la epilepsia, del dolor neuropático y del trastorno de ansiedad generalizada en los adultos, que aparentemente podía haber ocasionado la acumulación de droga en el organismo y la deficiencia motora que tiene hoy", dijo preocupado y agregó: "Le diagnosticaron una fibromialgia y, según su marido, le suministraron esa droga que le provocó el daño cognitivo y transitorio y ahora hay que esperar que se vaya esta droga del cuerpo para que pueda recuperar parcial o totalmente su movilidad" y concluyó: "Los médicos peritos de parte, van a determinar si esto es así"

Ayer, Camila invitada a Confrontados vía zoom habló de su presente. Visiblemente desmejorada, pero con un humor a flor de piel dijo: "No va a ser fácil porque la cosa fue muy complicada. Acá estamos en la resistencia. De a poco esto va a salir muy bien pero va a llevar su tiempo", dijo la actriz quien vive con su marido, desde hace más de 30 años, Julio "El Chino" Fernández, en las afueras de Pergamino.

El letrado de Camila Perissé, fue el primero en dar el paso para que la actriz salga adelante y se promovió una campaña solidaria para ayudarla. Fue así como varios colegas de Camila están sumando su apoyo y una de las que primero dijo presente fue Mirtha Legrand.

Sorprendida por la solidaridad recibida dijo: "Me conmueve el amor de mis compañeros, no me imaginé nunca que la gente del medio iba a reaccionar de esta manera y me hace muy feliz porque en algún momento de mi vida yo los hice felices a ellos", confesó Camila quien también sufre la pérdida de memoria, entre otras afecciones físicas.

La actriz tiene la intención de volver a su ciudad de nacimiento, Mar del Plata, pero hasta no poder salir adelante, Camila Perissé no podrá concretar este anhelo.