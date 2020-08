El juicio público que enfrenta el Polaco por violencia de género

La ex de El Polaco, Valeria Aquino, lo denunció por violencia de género y la causa, que está reactivada, llevará al cantante a un juicio público.

Fue un romance fulminante. La modelo y el cantante se enamoraron y comenzaron a escribir su historia de amor, la que se coronó con la llegada de Alma, la pequeña que hoy tiene 6 años.

Sin embargo, el idilio se transformó en pesadilla según contó Aquino, cuando El Polaco, alcoholizado, comenzó a agredirla físicamente. Según ella afirmó, los primeros años fueron muy lindos pero cuanto comenzó a tomar alcohol, mientras participaba del Bailando por un Sueño, todo se modificó y empezó a vivir un infierno.

Valeria dijo que mientras ella tenía a su beba en brazos, él, borracho, le pegó y a esta agresión se sumaron otras hasta que no aguantó más. La separación fue escandalosa y ella se mudó a un pequeño departamento en la zona sur del Gran Buenos Aires, con su hija. Los primeros tiempos, no contaba con el dinero para poder mantener a la niña dado que él no le pasaba la cuota alimentaria correspondiente.

Después de solucionado el tema económico, la relación entre los ex fue más tranquila hasta que él la invitó a pasar con ella las fiestas a Córdoba y ahí comenzó nuevamente el horror: En la cena de navidad,entre amigos, la sacó de la fiesta y la llevó al cuarto para que no hable con nadie y la dejó encerrada, según ella afirmó.

Valeria continuó con la causa y aseguró que fueron los peritajes los que le permitieron a la justicia avanzar en el tema, además de los varios testigos con los que cuenta.

La modelo dijo además que la llamaron de la fiscalía para avisarle que el juicio va a ser oral y ella quedó muy conforme con esta decisión y aseguró que ahora, el cantante, ya no se va a poder esconder más de la justicia.