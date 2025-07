Nicole Neumann reveló la dura frase de su hija por su nuevo hermanito por el ensamble familiar: "Vos me cambiaste"

Nicole Neumann es madre de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación pasada con Fabián Cubero, y de Cruz, el pequeño de un año que tuvo con Manu Urcera. Si bien la modelo logró ensamblar una hermosa familia con el piloto automovilístico y en la actualidad se respira armonía en su hogar, en una reciente entrevista reveló que una de sus hijas no tomó bien la llegada de su hermanito.

Nicole Neumann contó cómo reaccionó su hija tras el nacimiento de Cruz

Nicole Neumann visitó a Ángel de Brito en su programa de streaming en "Bondi live" y se refirió a su maravilloso presente familiar junto a Manu Urcera. Súper enamorada y feliz de atravesar este gran momento personal, la modelo expresó sobre su pareja: “Para él era arrancar una familia, para mí era ensamblar. Pero siempre el concepto familia, ¿no?”.

Luego, el conductor quiso saber si alguna de las hijas que tuvo con Fabián Cubero sintió celos por su hermanito Cruz. Lejos de evitar responder la pregunta, Nicole se sinceró y reveló que Sienna demostró un cambio de actitud al saber que llegaría un nuevo integrante: “La más chiquita sí. Nunca me lo dijo, pero yo me daba cuenta”.

Acto seguido, la integrante de "Los 8 escalones" contó que eso ya no es así y que ahora se muestra súper cariñosa con el pequeño de un año: “Lo ama a otro nivel. No sabes lo que es con él". Sin embargo, recordó que en una oportunidad la pequeña le dijo enojada: "Vos me cambiaste por tu hijo".

Además, manifestó que su otra hija, Allegra, también le reprochó que toda la atención era para el bebé y que se encontraba menos pendiente de ellas. “Estaba todo el día amamantando y estaba agotada”, explicó en el ciclo.

Nicole Neumann junto a Manu Urcera y sus hijas.

En este sentido, Nicole Neumann reconoció que transitar el puerperio y la maternidad de un recién nacido no fue fácil. Por eso, su presencia en la vida de sus hijas mayores se vio reducida durante los primeros meses, hasta que logró adaptarse y reorganizar su rutina familiar. "Sigo estando, chicas. Un poco más cansada, pero estoy”, le dijo la top model a las adolescentes.

Por último, la conductora destacó que sus hijas pudieron entenderla y que están felices con la llegada de Cruz. Tal es así que le demuestran cariño y afecto todo el tiempo. "Lo aman", afirmó.

De esta manera, Nicole Neumann reveló que la dura frase que le dijo su hija Sienna fue "vos me cambiaste" haciendo referencia a llegada de su nuevo hermanito, quien ensambló la familia con Manu Urcera.