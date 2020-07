El original festejo de cumpleaños de Stefi Roitman

View this post on Instagram

La felicidad solo es real cuando es compartida. Solo la quiero si la puedo compartir con todos los que amo. Se multiplica. Se expande. Y el amor. El amor es todo. Para mi lo es todo. TODO. Hoy recibí y sentí tanto amor que no puedo explicar. GRACIAS GRACIAS GRACIAS. Recibo estos 26 años con tanta bendición que me emociona. Lo siento, lo vivo, lo veo. Gracias Dios. Gracias vida. Gracias familia, amigos, amigas, mi amor, todos ustedes. Gracias por sus mensajes llenos de cariño y buenos deseos. Yo les deseo todo lo bueno y más. Que en tiempos difíciles siempre encuentren el lado positivo, que sean felices con lo que realmente importa, que no son cosas. Es la familia, es el amor, la salud, los buenos momentos. Los abrazo. Me abrazo. Y así te voy con estos 26. 🔥🔥🔥⚡️⚡️🌪🌪💖💖💖