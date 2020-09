El pasado porno que Cameron Diaz quiere ocultar

Excelente y bella actriz, Cameron Diaz, es reconocida en el mundo entero por sus participaciones en varios filmes de taquilla de la factoría hollywoodense. Sin embargo, sus comienzos fueron en el cine porno y, a pesar de haber comprado los derechos para que esas imágenes no se viralicen, no pudo lograrlo y hoy es un tormento que no la deja en paz.

Tenía sólo 19 años y muchas ganas de triunfar. Comenzó en el mundo del modelaje, pero Cameron quería ir por más: Ambicionaba ser una más de las estrellas de Hollywood y en ese momento no le importó cómo.

Así fue que para poder dar el gran salto que tanto anhelaba, incursionó en el cine XXX . La película en cuestión se llama "She´s no Angel" y ahí, Cameron en topless, tiene una escena de sexo con un hombre y una mujer.

Tiempo después logró su cometido y su éxito rotundo le llegó de la mano de "La máscara", junto a Jim Carrey. En ese filme ganó suficiente dinero como para intentar resolver esa sombra de su pasado y por eso decidió comprar los derechos de la película, además de demandar a la productora para que no difunda sus imágenes.

Si bien la productora acató la orden judicial, una compañía rusa obtuvo esa película de forma clandestina y la promociona como una baratija. El resto lo hicieron posible las redes sociales en donde se pueden obtener de forma gratuita. Cameron Díaz ya se dio por vencida, pero ese pasado la sigue atormentando aunque su vida ya haya dado un giro completo.