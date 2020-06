El pedido de Sabrina Rojas al Presidente

Totalmente a favor de realizar la cuarentena, Sabrina Rojas está muy preocupada por la salud mental de los niños. A pesar de que sus hijos Esperanza y Fausto, tienen una enorme casa donde pueden realizar diferentes actividades, dijo que a veces ya no saben qué hacer.

"Mis hijos no ven a otros niños desde el 16 de marzo", escribió en su historia de Instagram y agregó: "Debería empezar a ver de qué manera se puede lograr que ellos tengan un vínculo con sus pares".

Sabrina manifestó que sus hijos ya no saben dónde más meterse y que, solidaria con los demás niños está preocupada por quienes no tienen las mismas posibilidades que los suyos. "No les alcanza con ir a caminar. Ellos quieren jugar y compartir...es mucho tiempo y cada vez están más sumergidos en lo virtual", confesó desesperada.