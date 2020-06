El polémico Tik Tok de la hija de Máxima Zorreguieta que borraron de las redes

En plena adolescencia, Alexia, la hija del medio de Máxima Zorreguieta y Guillermo de Holanda, se juntó con sus amigas y grabaron un controvertido Tik Tok.

La aplicación que posibilita compartir videos, fue la que utilizó la hija de los reyes, de 15 años, para subir un tema que generó la preocupación de sus padres y de la corona.

En el mismo, Alexia de Holanda y sus amigas, utilizan frases polémicas y palabras poco apropiadas para una princesa.

El tema "In the party", de la cantante Flo Milli, tiene algunas estrofas como "So fuck they opinion/I don´t sing Thats´s a nigga that you wanna keep", en el que "Fuck" es una palabra burda y hasta ofensiva y "nigga" que es una manera despectiva de referirse a las personas de raza negra.

Cuando Máxima y Guillermo tomaron cartas en el asunto, el video desapareció mágicamente de todas las redes sociales e incluso si alguien vuelve a publicarlo, hasta podrían tener problemas judiciales.

Si bien los padres de la teen son bastante permisivos en la crianza de sus hijas, y les permiten el uso de redes sociales, el cuidado en las formas, está primero y por ese motivo, tomaron la drástica decisión.