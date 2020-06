Apareció la amante de Facundo Ambrosioni y confesó que quiere reconquistarlo

Antonela Pane apareció en escena después de una transmisión en vivo con Facundo Ambrosioni, ex de Morena Rial. La influencer logró notoriedad después de que el deportista confesara que le fue infiel a la hija de Jorge Rial con ella.

Lo cierto es que, a medida que las repercusiones del caso avanzaban, la rubia tomó las armas e hizo fuertes declaraciones sobre su vínculo con el morocho. La joven aseguró que conoció al deportista por amigos en común y que engañó a su pareja en pleno boliche.

"Chapamos en la parte de arriba de Porto. Él ya me venía buscando durante toda la noche, obvio. Hasta que lo agarré en el baño, lo tomé de la cara para chapar, pero él también me besó. Fue mutuo. Ese día me dijo que parásemos porque nos podía ver Morena. Las veces que nos vimos y hablamos fue ahí. En el boliche de Costanera no chapamos", dijo en Ciudad.com.

Luego, Pane confirmó que Ambrosioni le tiene prohibido contar su verdad. "Me está amenazando, que deje de hablar. Si tuve sexo con él no tengo las pruebas. No sé si puedo salir a contarlo todavía. Pero ya va a pasar", disparó.

Antonela también aseguró que Morena está enfurecida por ella, pero que la culpa la tiene él por no respetar que tiene un hijo. "Me dijo que tenía que tener respeto por el hijo, pero yo no voy por la vida diciendo “si este tiene un hijo no me lo chapo o no empiezo una relación”. No. De hecho, no me importa si tenía o no un hijo, y el que les debía respeto era Facundo, no yo", tiró.

"Quiero reconquistarlo. Me gusta, pero no me da bola. Voy a buscar la forma de reconquistarlo. Cuando hablábamos tampoco me hablaba de Morena porque yo no le preguntaba del asunto. Era meterme en algo en lo que no tenía nada que ver", cerró.