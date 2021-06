El rock está de luto: Falleció Johnny Solinger, integrante de Skid Row

El cantante de la banda Skid Row, Johnny Solinger falleció este sábado a los 55 años. El ex cantante del heavy Metal sufría una insuficiencia hepática y el mes pasado abrió una cuenta en "GoFundMe", para pedir ayuda económica para solventar los gastos de su tratamiento.

Hospitalizado por más de un mes, el cantante de Skid Row compartió con sus seguidores lo que estaba atravesando y pidió ayuda: "Quiero que sepan todos lo que está sucediendo con mi salud. Estuve internado durante más de un mes y me diagnosticaron una insuficiencia hepática. El pronóstico no es bueno y como ocurre en muchos casos con los artistas, no tengo seguro médico y sin eso es muy difícil recibir la atención que necesito para llevar adelante mi tratamiento".

Fue su amigo Brian Lawrence quie lo ayudó a llevar adelante la campaña para recaudar el dinero y ahí compartían las facturas de cada gasto. Si bien necesitaban una suma de alrededor de 100.000 dólares, sólo pudieron recaudar poco más de 15.000.

La cuenta oficial de la banda dio a conocer la noticia a través de su Instagram en donde acompañando una imagen de Solinger, escribieron: "Estamos tristes de conocer la noticia de nuestro hermano Johnny Solinger. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y fans. Buena suerte, Singo. Saluda a Scrappy por nosotros". Inmediatamente, miles de seguidores se manifestaron con palabras de condolencia ante la pérdida de una leyenda de la música Heavy Metal.

La banda que integró y en la que formó parte por más de 15 años tuvo un gran éxito en los años ´80 y ´90 y juntos llegaron a vender más de 20 millones de álbumes. Johnny se incorporó en 1999 en reemplazo del anterior cantante Sebastian Bach

LP