Barbie Vélez dejó a todos boquiabiertos con su nuevo look: \"Aún no me reconozco\"

Con la ayuda por videollamada de su coiffeur, Cristian Rey, Barbie Vélez tomó la decisión de cambiarse el color de pelo y el resultado fue asombroso.

Hace bastante que tenía ganas de hacerlo y después de pensarlo, tomó la decisión. La actriz, compartió con sus seguidores el paso a paso y, como tenía miedo del resultado, se maquilló para verse bien. "Tengo miedo", escribió en un hashtag de Instagram.

"Después de mucho meditarlo decidí que si, me voy a animar, me lo voy a hacer acá en mi casa y me lo voy a bancar". confesó. Tras una pausa, volvió a su red donde se mostró con una toalla en la cabeza: "Ya está", dijo nerviosa, pero no se animaba a sacarse la toalla. "Ahora me voy a secar el pelo y me voy a peinar".

Al rato se volvió a mostrar, feliz y compartió el resultado con sus seguidores: "Acá estoy, muy contenta porque lo logré. me animé. lo estuve estirando por muchos meses y es raro verse y no estoy acostumbrada, nunca había estado rubia.Estoy muy orgullosa de mi misma porque lo logré y eso no me lo va a quitar nadie".