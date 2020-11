Qué series y películas ver este fin de semana

Como cada fin de semana, desde la redacción de CARAS te recomendamos películas y series de todos los géneros para pasarlo genial.



Qué series o películas ver este Sábado 21 de noviembre

"El costo de la guerra" 23:25 hs HISTORY CHANNEL ¿Cuánto cuestan las guerras? ¿Cómo se financian? ¿Quién le paga a sus veteranos? Aunque las pérdidas humanas han disminuido desde la Segunda Guerra Mundial, los costos económicos se han catapultado. ¿Cuáles son los efectos sociales, políticos y ambientales de la guerra contra el terrorismo actual?

"Inexplicable" 22:35 hs. HISTORY CHANNEL Científicos de primer nivel analizan los eventos más misteriosos junto a sus protagonistas: encuentros con OVNIs, desapariciones repentinas y posesiones diabólicas. Este último episodio revela aquellas desconcertantes historias sobre personas que llevan una doble vida. ¿Qué impulsa a una persona a intentar convertirse en otra persona? ¿Es simplemente para obtener ganancias materiales, para llevar a cabo una estafa ingeniosa? ¿O hay una razón más profunda? En un momento u otro, todos hemos fantaseado con probarnos una nueva identidad, pero ¿cuándo se vuelve borrosa la línea entre la suplantación y la transformación? ¿Es posible que al pretender ser otra persona, una persona pueda convertirse en esa persona, al menos en su mente?

"Obsesión: Huyendo de mi ex" 23:00 hs: LIFETIME. Madison, una joven de 22 años que declaró en contra de su ex novio Blake en un juicio por asesinato, se desespera al enterarse que se ha fugado de la prisión. Ahora, deberá escapar de su obsesiva ex pareja, que ha jurado vengarse de ella a como dé lugar. ¿Podrán atraparlo antes de que sea tarde?

"Especial Stallone" A partir de las 18;30 hs. SPACE. "Cobra", "El Ejecutor", "Los Indestructibles 2"

"1917" 22:00 hs. HBO Durante la Primera Guerra Mundial dos soldados reciben la misión de entregar un mensaje contrarreloj para evitar que un regimiento avance contra una trampa.

"Una vida oculta" 22:00hs. FOX PREMIUM CINEMA Franz, un campesino austríaco se resiste a pelear por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, decisión cuyas consecuencias deberá enfrentar junto a su esposa.

Qué series o películas ver este Domingo 22 de noviembre

"Geo-tormenta" 22::00 hs TNT. Luego de que una serie de desastres naturales sin precedentes atentan contra el planeta, los líderes mundiales se unen para crear una intrincada red de satélites para controlar el clima en el mundo y mantener a todos a salvo. Pero ahora, algo falló: el sistema construido para proteger la Tierra la está atacando, y deberá encontrarse la verdadera amenaza antes de que una geotormenta mundial arrase con todo y con todos.