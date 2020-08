Georgina Barbarrossa desconsolada por la muerte de su madre

View this post on Instagram

Hoy cumple 91 años mi mamá! Meme, Susy, Susana 😍 y acá estamos festejando en familia, con nuevas tecnologías, lejos pero cerca. Uniendo Buenos Aires, Córdoba y España. Ojalá muy pronto podamos festejar todos juntos pero mientras tanto el amor sigue intacto. . #yomequedoencasa #quedateencasa #cumpleañosencuarentena Gracias mis divinas de @sampakaa, nuestro outfit 👖🧥👗🦺👜