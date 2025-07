Mauro Icardi pudo disfrutar de siete días completos con sus hijas, Francesca e Isabella, la China Suárez y los hijos de su pareja actual. Tras el escándalo del viernes pasado, cuando tuvo que retirarlas, la semana estuvo tranquila y llena de noticias sobre los avances en el contacto de todos. Sin embargo, el momento de devolverlas llegó y nuevamente se vivió tensión. El futbolista debía entregarlas a las 11 de la mañana, del viernes 4 de julio, pero esto no ocurrió.

Wanda Nara, Mauro Icardi

¿Por qué Mauro Icardi no entregó a sus hijas como estaba estipulado?

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen enfrentados por la tenencia de sus hijas, y realizando el divorcio en Milán. La guerra legal y mediática de ambos es una de las noticias tendencia, que tiene a los usuarios y fanáticos a la expectativa de noticias. El último avance que hubo fue a favor del futbolista, quien durante meses no pudo mantener contacto con sus hijas, Francesca e Isabella. Las niñas están al cuidado de su madre, pero la Justicia decretó que debían pasar una semana completa con su padre, y paulatinamente mantener contacto con la nueva pareja de él.

Wanda Nara, Mauro Icardi

El viernes 27 de junio, un escándalo se desató en el Cheteau Libertador, cuando era el momento de que Wanda entregara a sus hijas. De esta manera, durante 10 horas, Icardi no pudo verlas y, recién en la noche, pudieron ir a la casa de los sueños para comenzar con sus días familiares. Tras este momento, ellos disfrutaron en tranquilidad, y se pudo ver que hubo diversos encuentros con la China Suárez y sus hijos. Sin embargo, llegó el día para devolverlas a su madre y el futbolista no cumplió con lo estipulado.

China Suárez y Mauro Icardi

A las 11 de la mañana, del viernes 4 de julio, debía entregarlas en el Cheteau Libertador. En Puro Show, explicaron que esto no había ocurrido ya que las abogadas de Icardi tomaron una determinación y hablaron con la Justicia. Según detallaron, ellas defendieron a la estrella del Galatasaray, y aseguraron que esas 10 horas del primer escándalo fue tiempo que él perdió y le correspondía. Debido a esto, la entidad tomó la decisión de correr el horario para que se cumplan los siete días correspondidos. Se dio a conocer que el plan a la hora de devolverlas sería que él se quedaría en el estacionamiento del lugar, mientras las letradas las acompañan hasta su hogar.

Mauro Icardi busca revincularse con sus hijas, tras meses de no haber podido mantener una relación. Este fin de semana, él regresará a Turquía, para finalizar con la recuperación médica y poder volver a jugar en el Galatasaray. Los rumores aseguran que la China Suárez y sus hijos lo acompañarán, pero aún no está confirmada esta decisión. Las niñas se quedarán en la Argentina con su madre, y no se sabe cuándo volverán a ver a su papá.

