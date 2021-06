El doloroso momento que atraviesa Érika Mitdank tras la muerte de su mamá

Con una profunda tristeza Érika Mitdank despidió a su madre quien falleció el sábado pasado. La modelo que saltó a la fama cuando fue la novia de Ricardo Fort, escribió un sentido mensaje a su mamá, quien sufría de esqizofrenia:

"Te amo tanto!! Mi mamina...Volá alto y acompañame siempre mamá por favor", escribió en su historia de Instagram con una imagen en la que se ve a su mamá sosteniendo a Érika cuando era beba.

Con esa misma foto, la modelo también escribió un extenso posteo: "No me he ido...Cerca, bien cerca. Estoy...en algún lugar estoy. No podés tocarme así como no se puede tocar el amor... pero si podes sentirlo" y continuó: "No, No estoy en la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Escuchás el eco que se produce cuando reía? Esa soy yo".

"Estoy, creeme que estoy. No tan lejos. No me busques tan lejos. Estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que querés caer. Te acaricio cada vez que todo comienza a doler. Yo sé que me sentís, yo te conozco, y te veo. No es locura. Estoy acá cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata con en el. corazón. No se puede matar un sentimiento. Sólo muere quien es olvidado".

"Te cuido, te protejo, te acompaño. No te dejé...tan sólo me adelanté un poco en el paso...Y volveremos a estar juntas. Cuando nos reencontraremos, sólo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Cerca,, bien cerca...hasta el último día de tu viaje..." mamá 01/11/57- 05/06/21", finalizó.

Érika amaba profundamente a su madre quien sufría de esquizofrenia. Tuvo una infancia muy difícil junto a un hermano menor que ella. Su padre los abandonó y la convivencia con su mamá fue muy difícil ya que a raíz de sus brotes psicóticos intentó matarla en varias oportunidades. En diálogo con Chiche Gelblung, Mitdank llegó a confesar que sus padres le arruinaron la vida.

LP