El día de furia de Wanda Nara: desde que se borre sus tatuajes a que no usen sus objetos, la lista de pedidos a Mauro Icardi

Wanda Nara estaba pasando unas divertidas vacaciones de invierno, junto a sus cinco hijos, en Cerro Bayo. Entre esquinar, la nieve y mucha moda, la modelo se alejó de los escándalos y de la vida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía. Sin embargo, un comentario en redes sociales fue la gota que rebalsó el vaso y provocó el enojo de la empresaria. Sin dudarlo, utilizó su cuenta de X para lanzar una lista de pedidos contra su expareja y apuntar de varios maltratos contra sus hijos.

El día de furia de Wanda Nara: lista de pedidos y quejas

En medio de sus divertidas vacaciones en la nieve, Wanda Nara se volvió tendencia en las redes sociales por expresar un enojo contra un periodista. Gustavo Méndez compartió en su cuenta de X el informe de Matera sobre la revinculación de Francesca e Isabella con Mauro Icardi y la China Suárez. De esta manera, apuntó contra la modelo, quien no dudó en responderle y lanzar dagas hacia varios de los comentarios que fue recibiendo en el último tiempo.

En sus primeros posteos de X, Wanda se refirió a la relación de sus hijos con Eugenia Suárez, y aseguró que "jamás la van a querer genuinamente" a pesar de que ella les fomente el respeto hacia la actriz. De esta manera, reveló: "Los chicos son sabios y escucharon en casa el plan macabro. Incluye bebés, niños y mucha denigración a quien le pone precio a su dignidad. Solo buscaban esto: exponer a mis hijas, que nunca van a querer a alguien con tan pocos valores".

El descargo de Wanda Nara

Sin embargo, Mauro Icardi y la China Suárez no estuvieron fuera de las críticas, ya que en su descargo fue contra ellos. En algunos posteos, contó que usaban sus cosas y ropas que había dejado en Turquía, y que tenía pruebas que aún no había podido mostrar. Finalmente, le dejó al periodista una lista de pedidos para que se la pase al futbolista, ya que supuestamente mantienen contacto. Las cosas que le pidió fueron: pagar alimentos de 10 meses, borrarse los tatuajes "que ya cumplió el periodo que me dijo", apurar el divorcio y "dejar de frenarlo", gastar menos dinero y concentrarse en su carrera como futbolista.

El descargo de Wanda Nara

Esto no fue el final de la furia de Wanda Nara, ya que en el perfil del periodista volvió a remarcar las pruebas que tiene en su celular, y explicó que por eso lo entregó a la Justicia en cuanto fue pedido. A pesar de sus días felices con sus hijos, la mediática sigue siendo foco de atención de los medios de comunicación, y los usuarios no dudan en dar sus opiniones al respecto. Tras sus dichos, Nara siguió disfrutanto de sus vacaciones y no volvió a comentar al respecto.

A.E