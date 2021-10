Felipe y Letizia visitaron a las víctimas del volcán La Palma

Felipe y Letizia visitaron a las víctimas de la erupción del volcán en La Palma. Esta catástrofe natural comenzó el domingo 19 de septiembre a las 15.12hs hora local. La presión del magma del subsuelo, calculado en 11 millones de metros cúbicos, produjo una deformación del terreno de 15 centímetros. En las últimas horas ha aparecido una novena boca tras un fuerte temblor que llegó a ser sentido por la población. Esta nueva salida del magma ha provocado nuevas evacuaciones ante la amenaza de los flujos de lava. El Cumbre Vieja vuelve a rugir con fuerza y emite más cantidad de lava que alimentan a la nueva colada, que ya se encuentra a menos de 200 metros del mar. La lava sale a borbotones, lo que está provocando que las coladas de lava se extiendan con mayor rapidez ladera abajo en dirección al mar.

Hasta ahora había una única vía por la cual la lava llegaba a la costa, pero ahora ya hay dos. La principal ha terminado bifurcándose y una nueva lengua amenaza con llegar al mar de un momento a otro. Además, esta emisión más fluida de nueva lava está provocando que la colada que ya entró en contacto con el mar vuelva a recibir importante magma después de que lleva unos días frenándose. La lava del volcán tiene dos accesos al mar. La primera fue a los 9 días de la erupción a las 23:03, formando una pirámide de más 100 metros de altura en el mar con un delta de lava que se solidifica y avanza ganándole territorio al océano. Cambiando para siempre la forma de corazón que tenía la isla. Desde el aire se puede observar perfectamente esta desviación de la colada principal. Territorios que se pensaba que no iban a ser afectados han terminado completamente devorados en cuestión de horas por la lava del volcán.

Felipe y Letizia visitaron a las víctimas de la erupción del volcán en La Palma. Foto: Guacamouly.com.

La nueva lengua de lava avanza sobre la zona de plataneras y ya se encuentra a menos de 150 metros del mar. La colada anterior ya destruyó más de 350 plataneras (fuente importante ya que abastece a todo Europa).

El nuevo camino que ha tomado la lava provocó evacuaciones de emergencia además de nuevos destrozos tanto en terreno como en edificaciones. Los servicios de emergencia que se encontraban trabajando en la zona tuvieron que salir de inmediato, no solo por la rapidez con la que arrancó el nuevo ramal sino por el peligro de los gases.

El aeropuerto dejó de operar por la acumulación en sus pistas de ceniza expulsada por el volcán de Cumbre Vieja debido a un cambio en los vientos dominantes.

La erupción del volcán en La Palma comenzó el domingo 19 de septiembre a las 15.12hs. Foto: Guacamouly.com

La calidad del aire está disminuyendo por la entrada de una nube proveniente de la boca eruptiva. El dormir es imposible porque las ventanas tiemblan, las puertas se abren y el rugido del volcán es constante. La red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche un total de 16 sismos en el entorno de la erupción del volcán Cumbre Vieja, cinco de ellos de magnitudes superiores a 3 (mbLg).

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane ha agradecido el aluvión de solidaridad anónima que ha recibido en los últimos 16 días, que ha logrado reunir 1,28 millones de euros en apenas dos semanas desde el inicio de la erupción en la cuenta específica creada para los afectados por el volcán.

Los reyes de España visitaron la zona afectada por la erupción volcánica en La Palma para conocer, de primera mano, la situación en la isla y ofrecer su apoyo a las miles de personas afectadas, tal como lo registró en imágenes el sitio Guacamouly.com. Los monarcas acompañaron al presidente Pedro Sánchez, quien ha anunciado que el Consejo de Ministros va a aprobar un Real Decreto –por un importe total de 206 millones de euros– que contendrá un conjunto de medidas para paliar la emergencia y para abordar la reconstrucción de la isla de La Palma como consecuencia de la erupción volcánica.

Por su parte Felipe y Letizia brindaron su apoyo especialmente a los afectados de mayor edad y a los que presentan dificultades de movilidad. Muchos han perdido no sólo sus casas sino también sus pertenencias, sus recuerdos de toda una vida y Don Felipe aseguró que no es fácil estar en su lugar porque han perdido “vidas enteras, tanto sacrificio acumulado e incluso la memoria de sus vidas. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para sacar adelante a estas familias”. Además señaló que en esa recuperación no va a faltar la ayuda de todas las administraciones. “A pesar del desastre que las ha golpeado, estas familias se recuperarán porque van a tener ayuda y entre todos vamos a recomponer sus vidas. Los tenemos que ayudar”, se comprometió el monarca.

Felipe VI manifestó que fueron días “de tristeza inmensa y de angustia”, y ha reconocido que no es fácil dar consuelo “pero queremos con todo cariño dar esperanza que con la ayuda de todos van a poder reconstruir sus vidas”. La Reina también afirmó su compromiso al declarar que la capacidad de ponerse en la piel de estas personas “nos hace crecer como sociedad”.

El Gobierno canario ha iniciado la compra de 280 casas para alojar a las familias afectadas por la erupción. Además están actualizando el censo de casas vacías para que sus propietarios pongan los inmuebles a disposición de los damnificados.

Tras la visita al acuartelamiento, los reyes de España participaron en una reunión con autoridades locales y regionales que coordinan la emergencia y se activó un teléfono gratuito y un sitio web para facilitar la gestión de los daños.

Para esa jornada, la Reina optó por un cómodo y sencillo look casual de camiseta básica de algodón blanco y pantalones tiro alto color beige de pinza y elaborados en lino. Tejidos muy acertados para la climatología de lugar. En el pantalón se observa un cinturón muy estrecho, casi decorativo, en un tono marrón. El outfit lo completan unas deportivas con cordones elaboradas en varios tejidos y con las mismas tonalidades que el resto del estilismo: blanco, marrón y beige. Para el cabello eligió un recogido que deja evidencia de unos pequeños y discretos pendientes de brillantes. Mientras que el Rey apostó por camisa de rayas y unos vaqueros.

El Rey Felipe VI y la Reina han trasladado su solidaridad, cariño y afecto a los miles de afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma y les han prometido que “no van a faltar ayudas” para que puedan recuperar sus vidas y la normalidad en la isla.

Por Melisa Zurita desde España