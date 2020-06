Gigi Hadid dona su ropa por una causa solidaria

Las diferentes organizaciones que están al frente de la lucha contra el Coronavirus en Gran Bretaña, desde ahora tienen un nuevo apoyo. La revista Vogue de la península, a través de su redactor jefe, decidió poner en marcha una acción solidaria de la que participan una gran cantidad de celebridades.

Gigi Hadid, fue una de las primeras en dar su apoyo y donó una gran cantidad de vestidos, zapatos y accesorios para sumarse a la causa benéfica.

Su hermana, Bella, también dijo presente y abrió el vestidor para realizar su lujoso aporte.

Las entidades que recibirán lo recaudado por la subasta de estas exclusivas donaciones son: NHS Charities Together, la Asociación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido y la National Asociation for the Advancement of colored people, una entidad que lucha contra el racismo.

Las participantes se fotografiaron con las donaciones y éstas serán publicadas en el próximo número de la emblemática revista.