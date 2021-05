Nico Vázquez le hizo un original regalo a Gimena Accardi por su cumpleaños

Ayer, 27 de mayo, Gimena Accardi celebró la llegada de sus 36 años y, al igual que el año pasado, lo festejó en pandemia. Y si bien no salió de su casa, con el regalo que le hizo Nico Vázquez, de 43 años, pudo llegar hasta la luna, ya que el actor le obsequió un enorme telescopio profesional

La pareja colocó el aparato en el parque de la casa que comparten y ahí se los vio intentando dilucidar cómo funcionaba.

A pesar de no poder compartir la jornada con amigos, de forma presencial, Gime decidió lookearse especialmente para la ocasón: "En pijama no. Me visto y me maquillo como si tuviera un evento, para estar sola con mi marido en casa", así fue que, como una adolescente se colocó unas piedritas azules debajo de sus ojos y mostró cómo había quedado con su mirada iluminada. A continuación compartió la enorme cantidad de posteos de sus seres queridos con los saluditos de cumpleaños y hermosas palabras dedicadas a ella. También mostró cómo con emoción, rompió con un palo de amasar, su torta piñata llena de golosinas



Su compañero de tantos años, Nico Vázquez le dedicó un álbum de fotos que acompañó con hermosas palabras: "Todos los días deseo que seas feliz. Sos una mujer que merece lo mejor. Tantas cosas vividas y siempre para adelante y con una sonrisa" y agregó:

"Gracias por tantos besos, abrazos, risas, carcajadas, viajes, escenarios, desayunos y muchas cosas más, hechas con amor. Te amo".

Para finalizar, el actor de "una semana nada más", en una publicación aparte le plasmó como para que no queden dudas de su amor: "Sos espectacular Gimena con G y estoy orgulloso de vos. Te amo y admiro muchísimo. Feliz cumple".

LP