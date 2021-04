Con un emotivo álbum de fotos Nico Vázquez recordó a su hermano

Ya pasaron 4 años del fallecimiento de Santiago Vázquez, el hermano menor de Nico Vázquez. En el día de ayer, hubiera cumplido 31 años y Nico lo recordó con una galería de imágenes en las que se muestra el profundo amor que se profesaban.

En la primera instantánea se lo ve a Nico intentando sostener a un Santiago muy pequeño y la imagen fue publicada hace 5 años, como muestra de cariño en su cumpleaños: Nico expresó marcando la fecha con un círculo amarillo "Recuerdos. 31 de marzo de 2016. Es que hasta Instagram se da cuenta de lo que te extraño y me recuerda esta foto. Sé que seguimos así, aunque no podamos vernos o tocarnos. Sé que estás bien, eso me da tranquilidad y me hace recordarte con una sonrisa. Te amo hermano. Siempre Juntos".



La imagen siguiente lo muestra a Santi, en un primer plano en el que luce sus impactantes ojos azules y tras esa foto sellada con un corazón, otra en la que Nico lo besa a su hermano,y el texto "Siempre apretujado por mis besos" al igual que la siguiente, del día de su casamiento.

En la foto posterior, en un almuerzo entre amigos, donde sólo protagonizan las risas de los participantes entre los que está también Gimena Accardi y un texto que acompaña "Y risas, risas y más risas".

El homenaje a su amado hermano, fallecido en Punta Cana en diciembre de 2016 mientras estaba de vacaciones con amigos, continuó con un fuerte abrazo sobre el escenario, besándose y golpeándose las espaldas entre ellos, y ahí Nico escrbió "Siempre juntos hermano".

La otra fotografía, en una playa, Nico demuestra desde chico, cómo protegía a su hermano, y en esa oportunidad se lo ve a Santi adentro de un salvavidas, que el actor completó "Por qué lo metí adentro de un salvavidas".

La última, un retrato conmovedor, en el que se ve a los 3 hermanos juntos: Soledad, dos años menor que Nico, y Santiago. Sin duda un homenaje que demuestra la importancia que tuvo y tiene Santiago en su vida.

Nico Vázquez contó que la cuarentena lo hizo pensar más que nunca en su hermano fallecido

A un año del comienzo de la pandemia, invitado a PH, Nico Vázuqez recordó a su hermano Santiago quien falleció el 16 de diciembre de 2016 en República Dominicana.

"En el medio de la cuarentena me agarró el cumpleaños de mi hermano Santi, el 31 de marzo y estuve muy sensible", comenzó el actor y enseguida. Nosotros éramos uno y ahora me falta esa persona y tengo que aprender a ser uno. Cuando muere yo me quedó con su teléfono y su computadora. El conocía todos mis secretos y todas mis claves para ingresar a donde sea, y yo en muchas cosas nunca le pregunté a él porque uno piensa que se iba a ir primero.