Ginette Reynal denunció que Gerardo Sofovich la acosaba

Ginette Reynal (60) contó su experiencia de cómo fue trabajar con Gerardo Sofovich y declaró que sufría acoso laboral por parte del fallecido. En primera persona, la conductora recordó los momentos en que el productor se le insinuaba y lo que tenía que hacer para despistarlo.

"Cuando yo trabajaba con el Ruso, con Sofovich, divino que lo adoro, que me enseñó un montón... Pero yo llegaba al estudio todos los días y el Ruso me decía '¿Y, nena, cogemos hoy?' Y yo tenía 20 años, para mí era muy fuerte escuchar eso", expresó la actriz en diálogo con Moria Casán (73).

Luego, la invitada de Incorrectas continuó: "Si yo picaba, picaba... En vez de enojarme y armar un escándalo yo lo que hice fue decirle: 'Ay, Gerardo, vos para mí sos como un padre'. Yo crecí en un matriarcado".

"Aprendí a defenderme y darle un corte a situaciones difíciles. Yo siempre estaba alerta. El estar alerta a veces no es suficiente, sobre todo cuando (el abusador) es un familiar. Gracias a Dios a mí no me pasó con un familiar", argumentó la modelo.