Escándalo familiar: el papá de Leticia Brédice hizo una denuncia en su contra

Franco Brédice, papá de Leticia Brédice, habló por primera vez para la prensa y reveló parte de la interna familiar.

El hombre hizo una "denuncia" contra su hija y aseguró que es una "falluta". "Últimamente está muy falluta, pero no es que no tenga amor a su padre. Nos vemos poco porque ella es una persona divina como hija, pero está siempre enganchada en algo. A mí me encanta que me vengan a visitar un domingo y que vengan a comer. Llega el domingo, es la hora de comer, y te dice: ‘Justo vino no sé quién, pero a la tarde paso’. No es la primera vez que lo hace. Le preparo todo, espero a mi hija y…", explicó en diálogo con Ulises Jaitt por AM1300 La Salada.

Luego, Franco aseguró que tampoco ve a su hermana de cinco años. "Son contadas las veces que vino. En ese sentido tengo un remordimiento… no mal, porque en parte lo entiendo. La celosía es normal en todo ser humano y mis hijas, las tres, son celosas. A mi nena la vinieron a ver cuando nació, a mi cumpleaños, en eventos", reveló.