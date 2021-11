Grego Rossello dio la vuelta olímpica con los jugadores de River

Fiel a su estilo, Grego Rossello, publicó un tweet desde una de las cabinas de transmisión del estadio Monumental mientras se disputaba el encuentro entre River y Racing y bromeó que un medio deportivo le pidió que sea objetivo: “Grego te queremos a contratar de TNT Sports para que comentes en Twitch, te pedimos que seas imparcial… Obvio”, escribió el influencer, quien gritó de manera desaforada uno de los goles que le dio el título al Millonario.

River venció 4 a 0 a la Academia dirigida por Fernando Gago, y de esta manera consiguió el torneo local, título que le faltaba ganar con su entrenador Marcelo Gallardo. Los goles de Agustín Palavecino a los 32 minutos y luego, en el complemento, del goleador Julián Álvarez y de Brian Romero en dos oportunidades le dieron la consagración a los de Núñez, a tres fechas del final del campeonato y habiendo conseguido una diferencia de 12 puntos sobre sus inmediatos perseguidores: Talleres, y Defensa y Justicia.

Una vez finalizado el partido, Grego Rossello bajó al campo de juego del Monumental, dio la vuelta olímpica con los futbolistas y aprovechó para sacarse fotos con la mayoría del plantel. “¡RIVER CAMPEÓN! Y tuve el placer de dar la vuelta olímpica con ellos. Gracias TNT Sports por la oportunidad. ¡No sé quién carajo me hizo tan afortunado!”, escribió el humorista en su cuenta personal de la red social Instagram en una foto junto a Julián Álvarez.

¡Pero ahí no terminó todo! Porque después de festejar el campeonato, Grego se fue a la presentación del disco “Temporada de Reggaetón” de su amigo y cantante Duki, y continuó con los festejos. “Si tu jueves no fue tomando un ferne con Migue (Miguel Granados), dando la vuelta con Julián Álvarez y bailando con el Duko, te pido que no me hables. Ah el más fantasma, posta un flaaaa (risas)”, publicó Grego Rossello para cerrar una noche inolvidable.

