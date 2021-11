Conocé a Martu Boden, la tiktoker que se mudó a la streaming house de “La Jefatura”

Martu Boden, de 19 años, comenzó a subir videos a la red social de Tik Tok en marzo del año pasado y rápidamente se volvió viral. Su tercera publicación llegó al millón de reproducciones en tan solo tres días y, de ahí en adelante, empezó a aumentar sus seguidores de manera exponencial. Hoy su cuenta martuboden_ tiene dos millones de fanáticos que siguen diariamente sus publicaciones.

El 29 de agosto del mismo 2020 realizó su primer stream en la plataforma de Twitch y actualmente cuenta con más de 320 mil seguidores. Esto le dio la posibilidad a Boden de empezar a conocer más a su comunidad. “Para mí stremear va más allá de lo laboral. Es algo que realmente me apasiona y me encanta. Veo el stream como un lugar donde me permite ser yo y sentirme acompañada. Le quiero dar todo porque obviamente necesita sus responsabilidades”, dijo la influencer.

Por otra parte, contó que un día que estaba en vivo a la madrugada coincidió con el stream de Sofía La Jefa Alach, con la cual se comunicó a través del servicio de mensajería instantánea de Discord y entabló una excelente relación. Unos meses después, Alach la invitó a pasar el fin de semana a su casa de Nordelta para conocerse aún más y luego de varias visitas decidieron mudarse juntas a la casa el Olimpo en el barrio de Palermo.

Martu Boden se mudó a la streaming house de “La Jefatura”

Dicho lugar tiene la particularidad de ser la primera streaming house de Latinoamérica compuesta por todas mujeres. “La Jefatura”, como se llama la organización, está conformada por: Seleneitor, Valentina Polero, Fleitax, Batik y Zafiro.

Además, Boden, confesa admiradora de Coscu, Dr. Igo, Agusbob y la Chilena, conduce el programa “La Previa” de Peek Latam, que se emite los viernes de 20 a 22. Su meta personal es que la reconozcan en lo que es la comunidad, que es algo que confesó se viene dando en este último tiempo y su sueño es participar en los premios de la Coscu Army Awards porque sería el reconocimiento de manera oficial.

Por otra parte, la streamer argentina Shaina, colega de Boden, analizó: “Es muy lindo lo que nos está pasando a las streamers. La pandemia no ayudó a mucha gente en lo que respecta a la situación económica o laboral, pero las redes sociales permitieron que muchas personas exploten su potencial al máximo”. Y cerró: “También es una manera de encontrarse con uno mismo porque cabe recordar que Martu empezó a realizar su trabajo luego de la pandemia”.