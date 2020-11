Revelan detalles sobre la muerte de Xavier Ortíz

Hace poco más de 2 meses el mundo de la música mexicana vivió un enorme sacudón al saber que el cantante Xavier Ortiz, de 48 años, integrante del grupo Los Garibaldi, había tomado la trágica decisión de quitarse la vida.

Las primeras versiones decían que Ortíz padecía una enfermedad terminal y tras los estudios toxicológicos realizados al cuerpo del cantante, se descartó de plano esta posibilidad.



"El reporte toxicológico salió completamente limpio. Eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien, de salud salió muy bien... Todas las investigaciones que se hicieron respecto a esos dos temas salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión", contó al programa "De primera mano", su ex pareja Carissa de León.

Su ex pareja y madre de su único hijo dijo al programa de espectáculos del país azteca: "Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal que propiciara esa decisión".

Por otro lado, la hermana de Xavier Ortiz, Olga señaló que el músico atravesaba una profunda depresión, entre otras cosas, por la separación de su esposa, "Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento. La falta de ingresos y la separación que fue tormentosa"

Poco tiempo antes del suicidio, Ortiz en una entrevista había confesado: "La verdad, la estoy pasando bastante duro". El no poder ver a su hijo Javier Ortiz, era algo que lo atormentaba, aunque tenía contacto por videollamada: "No lo pude ver. Sólo un poquito y lo saludé. Me entra mucho sentimiento porque tengo que ser fuerte. El hecho de tener que verlo a través de una pantalla me quiebra", sostuvo Xavier Ortiz en aquel entonces.