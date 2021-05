Jonatan Viale y su familia, ya están curados de COVID-19: el video y las emotivas palabras del periodista

No son tiempos fáciles para Jonatan Viale. El pasado 11 de abril, víctima de COVID, falleció su padre, el reconocido periodista Mauro Viale. Pocas semanas después, tanto él como su familia, también fueron diagnosticados con el virus.

Ayer, ya en su casa, compartió un emotivo video familiar en el que se ve a su mujer, Micaela Krolovetzky abrazando a uno de sus hijos.

Feliz por haber recuperado la salud, el politólogo escribió: "Tenemos el alta. No fueron días fáciles. 5 noches con 39 grados. Estuve unos días muy bien cuidado en la Suizo Argentina" y continuó con su relato: "Ahora, en casa. Con la fuerza de mi familia, que es lo único importante" y con humor, agregó: "Supongo que en los próximos días estaré molestando de nuevo en @rivadavia630 y @lanacioncom".



También Jony dijo:"Gracias por la paciencia. Gracias por la contención. Estamos viviendo un espanto. Les pido CON EL ALMA que se cuiden mucho" ,y le dedicó un párrafo especial a su mujer: "Gracias mi amor, @mkrolovetzky. Ya lo sabes, pero sin vos no hubiera podido. Sos TODO" sumó Jonatan Viale.



"Un gracias enorme más para cuatro profesionales increíbles que me ayudaron a sobrellevar esto. Los doctores Aldo Barsanti, José Abadi, Roberto Debbag y Santiago Beltramino", concluyó el periodista quien ahora no deja de abrazar a su mujer y a sus pequeños Romeo y Rafael.

LP