La confesión hot de Marianela Mirra

Hacía mucho tiempo que Marianela Mirra, no era noticia. Tras su paso por Gran Hermano, en 2007 y luego de un fuerte encontronazo con Jorge Rial, la cordobesa se llamó a silencio y puso una larga pausa que duró hasta ahora.

Tras el escándalo en Bake Off con la participante Samanta Casais, a quien se le quitó el premio de ganadora por haber mentido en cuanto a sus antecedentes como pastelera, inmediatamente comenzaron las comparaciones con Marianela quien, producto de una ingeniosa estrategia, ganó el reality.

Con uñas y dientes, Mirra salió a defenderse de las acusaciones pidiéndola que no la comparen con Samanta dado que ella no había cometido ningún ilícito, sino que lo suyo fue una inteligente estrategia para ganar el programa. "Basta de compararme", escribió en su cuenta de Instagram y continuó: "Soy inigualable, perdedores de cuarta. No saben con qué ensuciar ni cosificar". En otra publicación Marianela continuó con su descargo: "¡Fui viva y no se la bancan!".

Tras eso, volvió a ser noticia cuando le adjudicaron ser la protagonista de un video xxx, y ella salió inmediatamente a desmentir su participación en la erótica filmación, pero aclaró: "No me hace justicia el intento de video porno", y para calentar las redes agregó: "Les cuento que también soy buena para eso."