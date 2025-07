El tierno match tendencia de Pampita y Anita García Moritán con el abrigo boom de la temporada

Pampita regresó al país, tras sus 12 horas a las corridas en Miami para cumplir con compromisos laborales, y volvió a subirse a un avión. Esta vez en uno privado que la llevó junto a sus hijos y dos amigas a la Patagonia para disfrutar de unas relajadas vacaciones de invierno.

A través de su red social, la modelo compartió la experiencia de su lujoso vuelo y compartió fotos del look similar que llevaron con su hija Ana García Moritán. La prenda que se destacó fue, sin dudas, el abrigo que marca tendencia esta temporada.

Pampita y Anita García Moritán apostaron por looks abrigados con el tapado favorito del invierno

Carolina "Pampita" Ardohain viajó en vuelo privado al Sur del país para disfrutar de unas vacaciones familiares. La modelo estuvo acompañada por su hija Ana García Moritán, sus hijos Benicio y Beltrán Vicuña, y sus amigas, Barbie Simons y Luciana Pizzolorusso, que también se sumaron al plan.

Fiel a su estilo, Pampita volvió a deslumbrar con su look, pero esta vez se sumó su pequeña de 3 años. Madre e hija lucieron un look "matchy matchy" que resaltó la complicidad entre ambas. Un carrusel de fotos, publicado por la modelo en sus historias de Instagram, dejaron ver que llevaron abrigos de piel sintética en tonos marrones y cautivaron a los usuarios.

Pampita y su hija Anita García Moritán

El tapado es la prenda favorita de cada invierno y el verdadero "must have" en el armario. Este ítem fue combinado con piezas suaves en una paleta neutra como el blanco y el beige. En el caso de Pampita, la conductora lució una camiseta blanca de mangas largas y pantalón wide leg en la misma tonalidad. Completó su look con unas botas de terciopelo en marrón claro, que aportaron ese toque sofisticado al conjunto.

Antes de emprender el vuelo a Villa La Angostura, Neuquén, la presentadora aprovechó para posar feliz y mostrar en detalle su vestimenta que tuvo como estrella a su abrigo súper trendy de color chocolate. Como era de esperarse, a los pocos minutos recibió miles de "likes" y mensajes con elogios a su outfit invernal.

Pampita

Anita García Moritán, por su parte, combinó este abrigo con interior de corderito con un suéter de lana tejido en gris topo, acompañado por un pantalón jogger de lanilla al tono. Este atuendo cómodo y canchero causó mucha ternura en sus seguidores de las redes, principalmente porque hizo juego con el look de su mamá.

Pampita y su hija, Anita García Moritán

En las adorables postales se puede ver a Ana sentada en uno de los asientos del avión, que contrató Pampita para realizar en viaje en familia, mirando a cámara súper alegre y con un caramelo en sus manos. Así se mostró lista para volver a disfrutar de la nieve y vivir una nueva aventura llena de diversión.

Anita García Moritán

De esta manera, Pampita compartió imágenes con su hija Anita García Moritán luciendo un tierno match tendencia con el abrigo boom de la temporada: tapado de piel sintética, perfecto para su viaje a la Patagonia y combatir el frío polar que caracteriza al lugar.