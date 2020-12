La furia de Dalma Maradona con Matías Morla: "La gente te gritaba asesino"

Pasó poco más de una semana del Fallecimiento de Diego Maradona y a partir de ese momento no pararon los escándalos. Ahora, Dalma Maradona se refirió al abogado del Diez y lo defenestró.

En una historia de Instagram, Dalma Maradona escribió: "Más cagón no se consigue", y acompañó la frase mostrando una imagen en la que no se le permite arrobar a Matías Morla: el letrado del Diego. "Matías No se puede mencionar Matías Morla no permite que todos mencionen su nombre", una especie de bloqueo que le hizo a la hija del crack.





Furiosa, Dalma Maradona continuó con su descargo: "Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de 'tu mejor amigo'...Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente....Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara...Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mi, cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no, tu condena es social..." comenzó.





Y continuó: "Y como me enteré que no te puedo arrobar sé que te vas a enterar igual MATIAS MORLA", escribió Dalma Maradona demostrando que no lo tiene miedo a nada.





Lejos de dar por finalizado su relato, la hija de Claudia Villafañe continuó: "A mi hermana no la apura NADIE y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá".... "Y por último agradeceme...Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino...Te ahorré un disgusto...."

Cabe recordar que tanto Claudia Villafañe como sus hijas Gianinna y Dalma Maradona le iniciaron 3 querellas criminales a Matías Morla mediante su letrado Juan Manuel Dragani, por tratarlas de ladronas. Ahora, Morla tendrá que enfrentarse a un juicio oral y es posible que pueda perder su matrícula de abogado.

