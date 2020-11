¿Quién es Sebastián Villarreal?, el hombre que apuñaló a la bailarina Julieta Antón

Como cada día, Sebastián Villarreal iba a tomar clases de danza con su "preferida", Julieta Antón, la bailarina de Showmatch y ex novia de Mati Napp. Pero el día de ayer se transformó en el autor de una aberrante situación que dejó paralizados a todos.

Durante la pandemia lo hizo en forma virtual y ahora que se abrieron algunos lugares, asistía de forma presencial. Ayer, en el Club de danza de Belgrano, el joven atacó sorpresivamente con un cuchillo a la bailarina y su compañera, Sofía Bovino, al intentar defenderla, también resultó herida.

Sebastián se mostraba admirador de la bailarina y donde ella daba clases, él estaba ahí, presente, para participar de las coreografías de Julieta. Tomaba clases 5 veces por semana y según allegados a la bailarina, el joven le mandaba mensajes constantemente y eso la preocupaba, aunque no quiso hacer la denuncia dado que no lo consideraba peligroso.

Sebastián Villarreal, agresor de la bailarina en Belgrano, era árbitro recibido en la Asociación de Arbitros de Ensenada. No tuvo nunca contrato con AFA ni dirigió partidos profesionales. Sí dirigía Ligas del interior (en la foto en la Liga de Lobos), amistosos y torneos amateur. pic.twitter.com/LCgS2TVVhk — Pablo Gravellone (@gravep) November 11, 2020

Días antes del atentado, Villarreal le pidió sacarse una foto, a lo que ella no se negó a pesar de no querer hacerlo y porque él le dijo que venía desde muy lejos para tomar clases con ella. Considerando este gesto, accedió a la instantánea que él subió inmediatamente a sus redes sociales, sin imaginar el propósito que Villarreal tenía entre sus manos.

También ingresaba con su celular a las clases, algo que no se debe hacer, y por eso Antón tuvo que recordarle que apague el teléfono. Algo no andaba bien. A Julieta se la notaba molesta con la presencia de su alumno, pero nunca imaginó que la admiración era una obsesión patológica que derivó en un intento de femicidio.

Villarreal es además árbitro de la AFA y dirigía torneos chicos del interior del país pero nunca firmó contrato alguno con la institución. Asimismo, se define como actor de comedia musical. Participó de la escuela de Valeria Lynch y en su perfil de Instagram figura como que fue parte de la comedia musical "Avenida Q".

Más detalles de las mujeres atacadas en Palermo. https://t.co/xOtwfivwqd pic.twitter.com/JGAFKjSf31 — A N G E L (@AngeldebritoOk) November 10, 2020

Ahora, el agresor está internado en el hospital Tornú, donde se le realizan las curaciones tras el tiro que le perpetró la policía para poder reducirlo ante el ataque a las bailarinas y tras el alta quedará en manos de la justicia.

Habló el hermano gemelo del agresor de las bailarinas: "Yo veía que él hablaba solo; estaba muy nervioso"

Durante la mañana, el hermano gemelo de Sebastián Villarreal , Marcos, charló con el noticiero de eltrece y aseguró que nunca pensó que su hermano actuaría así. "A este extremo, no. Pero yo sí veía que él hablaba solo, todo esto empezó durante la cuarentena. Se sentía nervioso. Pero cuando empezó a ir a las clases de baile, a moverse casi como en la vida normal, eso empezó a disminuir", explicó.

"Esto me sorprende muchísimo. Cuando vi las imágenes entré en estado de shock. No entendía nada. No dormí en toda la noche... Parecía que estoy viviendo una pesadilla, aunque no se compara con lo que lamentablemente le tocó a las dos chicas que sufrieron esas puñaladas. Lo lamento mucho. Les pido disculpas porque otra cosa no me sale, y a la familia también. ", siguió.

"Uno tiene que tratar de ser fuerte ahora y esperar a lo que me diga el médico. Para ver qué pasó, cómo está. Ni siquiera hablé con el abogado", sumó Marcos, quien también aseguró que Sebastián nunca había nombrado a la bailarina.

Antes de cerrar, cuando le preguntaron si su hermano es "paciente psiquiátrico", Marcos respondió de manera tajante. "Si tiene o no problemas psiquiátricos, deberías hablarlo con el médico... Porque una cosa es el Sebastián que uno vio hace un tiempo y otra el de la TV. Medicamentos no toma", cerrró.