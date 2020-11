Los Beckham celebraron el día de Acción de Gracias: "Unidos en espíritu"

La pandemia por el Coronavirus, hizo que la forma de vida de las personas cambiara rotundamente y se las ingeniara para adaptarse a los nuevos tiempos. Fue así como Victoria Beckham eligió celebrar el día de acción de gracias de una forma muy particular.

La ex Spice Girl realizó un fotomontaje con cada uno de los integrantes del clan: su esposo David y sus hijos Romeo, Brooklyn, Cruz y Harper la escoltaban en la cabecera de la gran mesa en la que se veía el dibujo de un pavo con lentes, recostado en el centro.



Lejos de ser una publicación profesional, con detalles para que no se vean los desperfectos, Victoria Beckham, súper divertida lo hizo con el propósito de que quede "así como me sale" y acompañó la imagen con un emotivo texto: "Juntos en espíritu aunque no podamos estar juntos en persona este año".

El día de acción de gracias que se celebra los cuartos jueves de noviembre, es de gran importancia para quienes viven en el país del norte.

La costumbre de esta fiesta es la reunión familiar en el hogar con un enorme banquete protagonizado por un pavo asado que tradicionalmente se rellena con pan de maíz. El plato se acompaña con puré de batatas, salsa de arándanos y el postre más popular es el pastel de calabaza, que se acompaña con sidra caliente.

.