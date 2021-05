Luis Miguel y Mollie Gould pusieron fin a su relación

En plena emisión de la exitosa segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", el cantante mexicano terminó su relación con Mollie Gould, la bailarina que además forma parte del coro del Rey Sol y con quien estaba de novio desde hacía más de 2 años.

La pareja, que comenzó su relación en 2018, pasó un idilio romántico que duró hasta ahora y en el cual recorrieron el mundo en escapadas románticas a diferentes países. Los viajes no fueron sólo por los shows del cantante en Argentina y Chile, sino que también recorrieron Miami, Nueva York y algunos países de Europa.

Mollie Hannah Gould 30 años menor que el cantante de 51 años, al parecer fue víctima del mal carácter del cantante quien, en la segunda temporada de la serie se vio muy afectado de cómo se muestra su imagen. A pesar del hermetismo que mantuvo siempre en su vida, el hecho de que en la serie se muestren aspectos desconocidos para el gran público, a Luismi parece no haberle caido nada bien y ésto afectó el vínculo con su pareja al que ahora, el cantante de "No sé tú", le puso un punto final.

Si bien la modelo no se manifestó abiertamente en las redes, dejó un mensaje a modo de indirecta para el cantante: "El tiempo es tan precioso! Asegúrate de ser siempre verdaderamente feliz con cualquier cosa y todo lo que haces en la vida", escribió sin mencionarlo

Además, mostró en su insta storie, que sigue con su rutina de entrenamiento para verse espléndida y dando a entender que la vida continúa, más allá de Luis Miguel.

Luis Miguel: revelan un dato sobre la desaparición de Marcela Basteri que contradice a la serie

Días atrás, surgieron los rumores de que la mamá de Luis Miguel estaría viva de acuerdo a las declaraciones de Miguel Aldana, un ex jefe de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).

"Tuve comunicación con ella y me dijo que estaba bien hace año y medio", dijo Aldana. "Sé que estaba bien 'Es más no me digas ni dónde estás ni qué es"', agregó.

LP