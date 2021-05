Famosos que padecen tinnitus, la afección que sufre Luis Miguel y mostraron en su serie

Todos los domingos, Netflix está estrenando nuevos capítulos de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, donde podemos conocer más secretos sobre la vida privada del astro.

En una de las nuevas entregas que pudimos disfrutar días atrás, se cuenta el supuesto accidente que tuvo el astro mexicano que le causó problemas en su oído. En el episodio podemos ver como LuisMi va a dar un concierto y por un desperfecto le explota su tímpano.

Si bien no se sabe con certeza que de esta forma el cantante comenzó a perder su audición, lo que sí se sabe es que desde hace décadas padece de tinnitus, una afección auditiva que padecen miles de personas pero en especial los músicos y otros que están expuestos a sonidos de alto nivel.

De hecho, la causa más común del tinnitus es haber estado demasiado expuesto al ruido, algo que puede desembocar en una pérdida total de la audición. Pero el problema principal de este mal es que se escuchan sonidos que otras personas no perciben y esto puede causar diversos problemas, como mareos, vértigo e imposibilidad para concentrarse.

“Fui a hacerme un escáner cerebral y lo descubrieron. Tengo un extraño zumbido en los oídos. Creo que haber tocado la guitarra durante los últimos 20 años ha hecho que tuviera que meterme dentro de un tubo en el hospital”, reconoció Noel Gallagher, ex Oasis, durante una entrevista.

Otro músico que padece la enfermedad pero que comenzó por un continuo daño en los nervios de su espalda y de sus manos es Eric Clapton. “Lo único que me preocupa ahora es tener más de 70 y poder ser competente. Quiero decir, me estoy quedando sordo, tengo tinnitus, mis manos sólo saben trabajar", reconoció recientemente.

“Yo tengo un oído supersónico, yo escucho más, escucho sonidos que otra gente no oye, es una de las razones por las que siempre me sentí diferente desde que era una niña, porque esto me empezó a pasar cuando tenía 9 años. Recuerdo que estaba en clase y empecé a oír extraños sonidos y no los podía bloquear ni dejarlos salir, entonces me puse una bufanda en mi cabeza y empecé a caminar. La bufanda lo único que hizo fue que sintiera esos sonidos mucho más graves en mi cabeza… Viví con ese secreto durante años y tenía miedo de saber qué era”, confesó por su parte, Barbra Streisand en el programa de Barbara Walters.

Cristian Castro contó detalles de su mala relación con Luis Miguel

Antes de la aparición de Cristian Castro en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, el cantante mexicano se refirió a los detalles que lo separaron del Sol de México.

Hace un tiempo, invitado al programa PH, Castro contó en detalle lo sucedido: "La empezó a seducir y ella me lo contaba y como Luis para mí era como un hermano le dije a Daisy que pruebe salir con él", dijo el artista.

"Lo dejé meterse porque lo quiero como si fuera mi hermano", siguió.

