Mery del Cerro y Meme Bouquet: padres full time en la pandemia

Cuando la pandemia del coronavirus comenzó a extenderse por el mundo y la Argentina no fue la excepción, tanto María del Cerro (35) como su marido, “Meme” Bouquet (35), sabían que ese momento tan especial que ansiaban repetir, el de ser padres, iba a estar condicionado por una atmósfera particular. Protocolos, normas de seguridad y temores que brotaban por doquier, ya sea infundados o no, instalaron una incertidumbre creciente que la pareja debió afrontar. Con el nacimiento de Cala (un mes) previsto para mediados de abril, el ingreso al “Modo cuarentena” el 20 de marzo fue un impacto emocional inesperado. Un desafío que María, como mujer a punto de dar a luz, encaró con determinación. “Yo de por sí soy muy controladora, y la pandemia nos demostró que en realidad no podés controlar nada. En mi caso me agarró en plena maternidad, y desde que arrancó todo me instalé el pensamiento de atravesarla de la mejor manera posible. No se puede ir contra la corriente, entonces me propuse no mambearme ni asustarme con el parto, dejar que todo fluya y esperar confiada. Y salió todo impecable, más allá de la tristeza enorme de que los abuelos y la bisabuela de Cala todavía no puedan conocerla y se hayan perdido ya un mes de su crecimiento. Pero más allá de lo complicado que es para todos, a nosotros nos permitió vivirlo con mayor introspección. En todo parto necesitás procesar un montón de cosas, y a mi, personalmente, me hizo muy bien tanta intimidad familiar”, confesó “Mery” sobre la llegada de Cala, quien nació el martes 14 de abril, a las 19:07, en la Clínica Suizo Argentina.

Como si fuese hoy, la modelo y actriz de Multitalent Agency recuerda el día del parto: “Ese martes me tocaba a las 11:30 de la mañana un control con el obstetra. Y antes de salir de casa, en Zona Norte, Meme me dijo ‘llevamos todo’. Nos fuimos con los bolsos para el centro y en mi cabeza ya presentía que si no paría ese día ya no faltaba nada. Tenía una mezcla de emociones encontradas, llegué al consultorio dolorida y angustiada sin saber porqué. Era como un miedo especial, haber pasado toda la pandemia y de repente estar los dos solos con barbijos, sabiendo que no nos podía visitar nadie y habiendo dejado a Mila (4) en casa... Creo que todo me puso nuy vulnerable, tenía tres de dilatación y nos fuimos a un departamentito que tengo en el centro para hacer los trabajos de parto. A las tres y media nos encontramos en la Suizo con la partera, tal cuál lo previsto. Despúes todo fue muy fuerte, desde lo dolores −provocados porque Cala tenía la cabecita girada y apoyada sobre mi coxis−, hasta las lágrimas de haberme sacado un peso de encima y las emociones al ver el video que me grabó la partera en pleno nacimiento. Fue tremendo la repercusión que generó, con Meme elegimos compartir el momento en las redes porque es mucho el cariño que recibimos de la gente”, explicó.

Una vez que la vida la gratificó con su segunda hija, que pesó 3,54 kilos y aparenta ser “tan enérgica como su hermanita”, la pareja se quedó a solas con su heredera. María no paraba de pensar en su otra hija, a quien llamaron por videollamada mientras a su mamá se le caían las lágrimas. “No podía hablar, estaba muy revolucionada”, se sincera. Y cuando regresaron por fin a casa, el reencuentro con Mila fue otra de las situaciones que la pareja jamás olvidará: “Ella moría por tener una hermanita, así que imagínense cuando la vio. A pesar de su edad lo vive con mucha intensidad, le quiere cambiar el pañal, le da besos, por ahí la apretuja fuerte, pero todo con mucho amor”. Elegida por la marca alemana Cybex para ser la primer madre argentina en usar el cochecito Mios Spring Blossom, próximamente a la venta en los locales de Baby Company, Del Cerro también guarda en su memoria lo que paso el viernes 1° de mayo. En esa fecha, que siempre es feriado, no sólo cumplen años tanto ella como su marido, sino que un primero de mayo de hace una década empezaron a salir: “El me propuso ser su novia con un pasacalles, ¡fue hace diez años! Yo intuía que con algo me iba a sorprender, pero me encantó que viniera a la cama con el desayuno y Cala en brazos. Yo venía durmiendo poco y de repente se me aparecieron los tres, ya que Mila lo había ayudado a Meme con el desayuno. Fue otro de los lindos momentos vividos en plena pandemia, jamás nos hubiésemos imaginado una situción así con una bebita recién nacida. Pero nos vino bien a todos”, dijo convencida.

