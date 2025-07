La tensión entre China Suárez y Benjamín Vicuña alcanzó un nuevo punto de ebullición. Tras el sorpresivo comunicado que la actriz publicó en sus redes, donde lo acusó de mal padre e infiel, la situación se volvió aún más compleja cuando se supo que el actor chileno revocó el permiso para que sus hijos, Magnolia y Amancio, pudieran viajar a Turquía con ella y su actual pareja, Mauro Icardi. El conflicto se transformó en el centro de atención mediática y ahora fue la propia China quien decidió ir más allá.

Lejos de hacer nuevas declaraciones públicas, la actriz optó por expresarse mediante un mensaje privado dirigido a su amigo, el periodista Gustavo Méndez, panelista del programa Mujeres Argentinas (El Trece). Desde allí, reveló detalles de su presente emocional y sus planes inmediatos, en medio de una fuerte interna familiar.

El descargo de la China Suárez contra Benjamín Vicuña

China Suárez (33 años) volvió contra Benjamín Vicuña: “Me da por las pelotas que me quiera cagar. Yo fui leal”

Camino a Turquía, la China Suárez decidió comunicarse directamente con Gustavo Méndez, a quien le confió su malestar por la situación con Benjamín Vicuña y, además, le contó cuáles son sus proyectos personales y laborales. El periodista compartió parte de esta conversación al aire, revelando la palabra más íntima y contundente de la actriz.

“Me voy unos días, tengo una reunión de trabajo”, le escribió la China, reafirmando las propuestas que recibió desde Medio Oriente para filmar películas, series y realizar colaboraciones con marcas. Según Méndez, la actriz tendrá, en Estambul,una reunión puntual que marca un paso concreto en su carrera internacional.

A esto sumó su decisión de no alejarse por mucho tiempo de sus hijos: “Voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos”, sostuvo con determinación. El tono de sus mensajes fue firme, evidenciando que la decisión de Vicuña la afectó profundamente y fue lo que la empujó a romper el silencio.

En su descargo íntimo, la China también se refirió a su vínculo pasado con el actor chileno: “Me guardé tantas cosas”, confesó, haciendo referencia a las vivencias que eligió no exponer hasta ahora. Pero el mensaje más potente llegó al final: “Fui leal con Benjamín, y que ahora me quiera cagar, me da por las pelotas”.

Lejos de la exposición tradicional y con una mezcla de bronca e impotencia, la actriz eligió compartir su verdad, dejando entrever que aún hay heridas abiertas en la relación con el padre de sus hijos menores.

El descargo de la China

En un presente marcado por decisiones profesionales que podrían proyectarla internacionalmente, y en medio de una fuerte crisis familiar, la China Suárez no solo se mostró decidida a avanzar con sus proyectos, sino también a poner límites claros en su vínculo con Benjamín Vicuña. Aunque el conflicto está lejos de resolverse, la actriz comienza a construir un nuevo capítulo en su vida, esta vez desde Estambul.

