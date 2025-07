El desgarrador pedido de Gime Accardi tras anunciar su separación de Nico Vázquez

"No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón", fueron las palabras que utilizaron Gime Accardi y Nico Vázquez para anunciar su separación tras 18 años en pareja con un único comunicado en redes sociales.

El anuncio generó grandes repercusiones, debido al gran hermetismo que había mantenido la pareja sobre la crisis que atravesaban. Entre la sorpresa y la búsqueda de los motivos que los llevó a tomar esta decisión, en redes sociales se comenzó a hablar sobre infidelidades de ambas partes que derivó en la ruptura. Ante los fuertes rumores y el comienzo de anunciarse supuestos amoríos, Gime Accardi lanzó un pedido en su cuenta de Instagram.

Gime Accardi y un sentido pedido tras separarse de Nico Vázquez

Fue a principios de los años 2000 que los caminos de Gime Accardi y Nico Vázquez se cruzaron por primera vez en un set de grabación. Se conocieron siendo parte de Alma Pirata y más tarde volvieron a trabajar juntos en Casi Ángeles y fue un flechazo. En 2007 anunciaron su romance, en medio de rumores ya que el actor se había separado recientemente de su entonces esposa, Mercedes Funes.

Fueron 18 años de vida compartidos, entre alegrías, tragedias, crecimiento y trabajo en equipo, considerados como una de las parejas más consolidadas del ambiente. Por ello, su reciente anuncio en el que indicaron que era momento de ir por caminos separados generó gran sorpresa entre los fanáticos al ser una decisión inesperada, siendo que se mostraron juntos hasta días atrás.

En medio de la gran sorpresa, en redes sociales comenzaron las especulaciones que se replicaron rápidamente en diversos medios de comunicación. Los rumores crecieron respecto a terceros en discordia relacionados tanto a Gime Accardi y Nico Vázquez, a tal punto que se dieron nombres de actores y actrices que podrían estar relacionados con cada uno de ellos.

Las versiones al respecto comenzaron a crecer en pocas horas, con la viralización de material visual en la que se mostraban a Nico y Gime con otras personas en momentos cotidianos. Ante esta situación, la actriz lanzó un pedido de respeto en su cuenta de Instagram.“Por favor, no ensucien con falsos rumores. No hay tercerxs en discordia, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años”, introdujo.

Y continuó con emotivas palabras, con las que demuestra que no descarta una reconciliación, en medio del dolor que siente. “Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay”, agregó. Hoy, la decisión es esta, y es dolorosa, pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino, y tal vez sea un ‘hasta pronto’. Yo me sigo imaginando viejita a su lado. Pero ahora, lo mejor es ésto”.

De esta forma, Gime Accardi abrió su corazón luego de publicar un comunicado idéntico al que hizo Nico Vázquez. Con sentidas palabras, la actriz no dudó en apoyar a su expareja al momento que se especulaba con relaciones nuevas que tendría pero además, dejó en claro que su amor sigue intacto y no proyecta amor lejos de quien la acompañó por casi dos décadas.