Moria Casán fulminó a Jorge Rial

Moria Casán le contestó a Jorge Rial con muy fuertes palabras tras una humorada del Intruso que no le habría caído nada bien a La One.

El pasado martes, la jurado del Cantando 2020, se retiró de su silla a raíz de un cruce de palabras con la co conductora del ciclo, Laurita Fernández.

Tras una valla, Moria puso sus puntos, muy enojada y puso en duda su continuidad en el ciclo. Rial, al ver estas imágenes no dudó en chicanearla en sus redes: "Acá es la cola para el IFE? se preguntó irónico.reforzando el enfrentamiento que existe entre ambos desde hace ya mucho tiempo.

Moria, fiel a su estilo, no tardó en responder. Recogió el guante, redobló la apuesta y por el mismo medio le contestó al papá de More: "Es la cola para recibir comisión de sobres que me corresponden, que recibió un animador vespertino decadente y mercenario que está en la tele gracias a mi y que nunca me hizo un regalo. Así que gustosa espero este 16 de agosto recibir regalito de cumple" y finalizó con su clásico "Kissessssssss".