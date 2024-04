Murió O.J. Simpson a los 76 años

O.J. Simpson murió a los 76 años a causa de cáncer. La noticia la anunció la familia de la ex superestrella del fútbol americano, conocido también por su carrera como comentarista deportivo y actor. Su fama fue aún mayor en 1994 tras el asesinato de su ex esposa y un amigo de ella. El caso, que capturó la atención de Estados Unidos y el mundo, terminó con su absolución en el ámbito penal pero su condena en el civil.

O.J. Simpson nació en uno de los barrios más pobres de San Francisco, California, en 1947, y se destacó desde temprana edad en el fútbol americano. Durante una década fue una figura icónica de los Buffalo Bills en la NFL, antes de retirarse en 1979 y explorar carreras en la televisión, la publicidad y el cine.

O.J. Simpson tras el famoso juicio

Su vida dio un giro en 1994 cuando su ex esposa Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman fueron asesinados. Aunque fue absuelto en el juicio penal posterior, fue hallado responsable en el civil y ordenado a pagar una indemnización de 33.5 millones de dólares.

Después de los juicios, O.J. Simpson enfrentó dificultades financieras y legales, incluyendo una detención en 2007 por robo a mano armada en Las Vegas. Además, incursionó en reality shows y fue el centro de controversia por su libro "If I Did It", cancelado luego de fuertes críticas.

O.J. Simpson / Foto: AFP.

O.J. Simpson estuvo casado dos veces y tuvo cuatro hijos. Su vida estuvo marcada por altibajos y controversias, pero su legado en el fútbol americano y la cultura popular de Estados Unidos perdurará.