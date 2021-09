En el marco de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO 2021), Carolina Losada aprovechó la mañana para compartir con la población un sentido mensaje. Cerca de las diez y media de la mañana, la precandidata a Senadora Nacional por la provincia de Santa Fe compartió una foto de ella desde el Monumento Nacional a la Bandera.

PASO 2021: Carolina Losada compartió un sentido mensaje en redes sociales

“¡Hoy es un gran día para la democracia! ¡Vamos todos a votar! ¡VAMOS SANTA FE! ¡VAMOS ARGENTINA!” escribió la periodista en su cuenta de Instagram y Twitter, junto a una imagen de ella en la ciudad de Rosario.

Carolina Losada se tomó licencia en la televisión y continuó conduciendo su programa de radio, al confirmar su postulación como precandidatura a Senadora Nacional por Juntos por el Cambio por Santa Fe. “Estoy muy contenta con este nuevo desafío. Convencida de que es el momento de involucrarme para cambiar esta realidad que tanto me duele”, dijo la periodista la noche del jueves 17 de junio en su último día como panelista del programa Intratables.

La periodista de 48 años, nació en la ciudad de Rosario (Santa Fe) y respecto al universo de la política, considera que la única herramienta que modifica las realidades de base es la política, y por eso dice que el periodismo fue la escala previa. “Lo único que puedo prometer es que a lo que viene lo voy a encarar con el mismo compromiso, honestidad, lealtad y valentía con los que me involucré en el periodismo”, dijo en redes sociales al oficializar su candidatura.

La historia de la periodista Carolina Losada antes de incursionar en la política:

Carolina Losada, en redes sociales menciona su participación en Intratables en América TV, en Basta Baby en A24, en Snow Time en ESPN, y en Hablemos Ahora en Radio Rivadavia. Pero su bio no dice que se tomará licencia de la televisión y solo continuará conduciendo su programa de radio. “Debatir desde el periodismo cuando ya sos precandidata no está bueno”, expresó la periodista. Losada es la periodista que oficializó su precandidatura a Senadora Nacional por Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe.

Carolina Losada nació en Rosario, Santa Fe en 1972. Hoy, con 48 años, es fanática de Newell’s por legado paterno, y reconoce los colores rojinegros como integrantes de su identidad. Estudió administración de empresas en la Universidad Nacional de Rosario, pero luego abandonó. El modelaje siempre fue un hobby, y participó en diversos certámenes como Elite Top Model y quedó entre las diez finalistas. Pancho Dotto la vio y le insistió en modelar para su agencia, cosa que aceptó y disfrutó un tiempo. A los veinte años se mudó a Mendoza, donde vivió en Chacras de Coria y en la Quinta Sección de la capital provincial. Empezó a estudiar hotelería y finalmente desistió.

Sus años como modelo la llevaron a vincularse con las cámaras de televisión, y en 1996 con 24 años, participó del videoclip de la canción Como es posible que a mi lado de Luis Miguel. “Por un lado estaba buenísimo haber hecho ese video, porque yo era modelo en ese momento. Fue en la casa de él, en Acapulco. Y la verdad es que la experiencia fue increíble” contó Carolina el año pasado en el programa PH Podemos Hablar de Telefé. Aunque también aclaró que siempre se sintió avergonzada al verse en el videoclip: “Yo descoordino todo el tiempo con el resto, porque había un monitor gigante, pero yo no me veía. Entonces, al no verme, no veía por dónde iban los otros”.

Mientras vivía en Mendoza, condujo el programa Estrictamente Social emitido por Canal 7. En el año 2004 decidió radicarse en Buenos Aires entusiasmada por haber descubierto que el periodismo era su vocación. Fue convocada para conducir el ciclo de deportes de invierno de ESPN, y realizó castings para ingresar en A24. Al año siguiente reemplazó a Soledad Villarreal, cubriendo la sección espectáculos en el noticiero del mediodía, y desde entonces su ascenso fue en auge: de columnista paso a ser conductora del noticiero de la noche en pocos años. En el universo radial cubrió los Juegos Olímpicos de Londres y trabajó junto a Guillermo Andino, Martin Liberman, Luis Majul, Antonio Laje, Leo Montero, Paula Trapani, Baby Etchecopar y Moria Casan, entre otras figuras.

