Teresa Calandra en PH : "Había una luz y en el fondo un túnel"

Anoche estuvo invitada a PH Podemos Hablar la ex modelo Teresa Calandra, y brindó un estremecedor relato del día en el que estuvo muerta casi un minuto y su marido la tuvo que reanimar. El hecho ocurrió en 1998 y si bien en un principio ella pensó que se trataba de un desmayo, en realidad fue un síncope. Víctor Sueiro la llamó para que le cuente qué es lo que vio y hasta le hicieron una entrevista de la CNN.

"Yo venía de presentar un festival de Luis Miguel. Había estado en Puerto Madero y había tomado frío. Gonzalo, mi marido, me dijo 'tomate esta pastilla' para evitar el resfrío y me despierto a las seis de la mañana sintiéndome muy mal. Voy despacio al baño. Me miraba en el espejo y vi como cuando a los televisores viejos se les va la señal. En ese momento me arrodillé y, con una voz que era un hilo, dije 'Gonzalo'. Nunca más supe nada", recordó Teresa Calandra.

"Yo sentí que me despegaba toda vestida de blanco y entraba a la gracia de Dios a esa luz. Es difícil de explicar la sensación de felicidad, placer. Es algo de lo que no queres volver. Había una mano que me recibía: era la de mi primer ex marido que en ese momento estaba vivo. Había una luz y en el fondo un túnel", completó Teresa Calandra en PH Podemos Hablar.

"Mi marido me hizo respiración boca a boca, masajes cardíacos, me tuvo que abrir la boca porque yo ya estaba con un rictus totalmente dura y entumecida. Me acuerdo que solté esa mano, abrí los ojos al minuto y lo vi que lloraba y estaba desesperado. Le dije 'la próxima vez no me traigas' porque donde yo estuve nunca fui más feliz en mi vida porque tuve la gracia de Dios", sentenció Teresa Calandra para la sorpresa de todos los presentes.

