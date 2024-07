Tiene pocos capítulos y es ideal para verla en maratón: la serie de netflix que los fanáticos no paran de ver

Netflix estrenó hace pocas semanas una miniserie muy recomendada y llevadera. Esta producción ha llegado a los primeros puestos de la plataforma y ha cautivado a los usuarios con una historia simple pero entretenida, perfecta para disfrutar en un fin de semana.

Los estrenos de Netflix son cada vez mejores y esta es una de esas series para ver en un fin de semana. Tiene solo diez capítulos, cada uno de corta duración, y ofrece una trama sencilla con una producción de alta calidad.

Liam Woodrum y Emily Carey en Geek Girl

La serie se llama Geek Girl y fue estrenada en mayo en la plataforma. Es una producción británica basada en el primer libro de la popular saga de novelas de Holly Smale, galardonada por su enfoque en la vida adolescente. Ahora, esta historia ha sido adaptada al formato de serie.

De qué va “Geek Girl”, la miniserie que tenés que ver

“Harriet, una adolescente torpe, se esfuerza por encajar, pero un agente de modelos londinense la descubre y aprende que algunas personas están hechas para destacar”, dice la sinopsis de Geek Girl. Aunque la serie es ligera y fácil de ver, también profundiza en las complejidades del personaje central, mostrando sus conflictos y crecimiento personal.

Durante un viaje escolar a la Semana de la Moda de Londres, una adolescente de dieciséis años, que siempre ha buscado encajar, recibe una oferta que cambiará su vida para siempre: convertirse en supermodelo. Emily Carey, conocida por su papel como la joven Alicent Hightower en “House of the Dragon”, interpreta a Harriet Manners, la protagonista de “Geek Girl”. Harriet es una adolescente con dificultades para socializar, sufriendo el acoso de un grupo de compañeros que no la consideran lo suficientemente cool y que sienten resentimiento por su éxito académico. Sin embargo, también los desfiles, el glamour y los espectáculos comienzan a abrumar a Harriet, quien intenta equilibrar su doble vida como estudiante y modelo.

Cada capítulo dura aproximadamente media hora, lo que la convierte en una serie ideal para ver en un fin de semana. Es una historia entretenida, readaptada y con mucho para ofrecer, sin duda una opción perfecta para maratonear.